Daniel Noboa cumplió este martes 9 de septiembre de 2025 la entrega de la rehabilitación del corredor vial La Entrada (Santa Elena)–Manta (Manabí). La obra corresponde a un tramo estratégico de la Ruta E15 Spondylus que conecta a las dos provincias a lo largo de 140 kilómetros.

La intervención tuvo una inversión de 22,7 millones de dólares y, según el Gobierno, beneficiará a cerca de dos millones de personas al mejorar el comercio, el turismo, la producción y la movilidad en la región costera.

Mensaje de Daniel Noboa

Durante el acto, el Mandatario señaló que esta vía había estado abandonada desde 2012 y que ahora devuelve seguridad y oportunidades a miles de familias. “Hoy demostramos que el cambio es posible. Con esta carretera rehabilitada, aumentará la producción, mejorará el comercio, la pesca y se potenciará el turismo”, afirmó.

En su discurso, Noboa agregó: “Mientras que unos pocos que representan al pasado, hablan y bloquean, nosotros construimos y apostamos por el progreso”.

Aporte del Ministerio de Transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que los trabajos incorporaron mantenimiento de puentes y nueva señalización, garantizando estándares de seguridad para transportistas, productores y turistas.

“Con esta rehabilitación devolvemos dignidad a la ciudadanía y aseguramos que la vía esté preparada para los desafíos del futuro”, dijo.

Además, recordó que, a través del Comité de Reconstrucción, se ejecutan obras complementarias como los puentes de Quimís y Lodana, la Plaza San Gregorio, el mercado de Calceta y otros proyectos prioritarios.

Impulsamos la conectividad de Manabí. 🇪🇨👏



“Con una inversión superior a USD 22.7 millones rehabilitamos esta importante arteria vial que beneficia a cerca de 2 millones de habitantes, esto significa más turismo, más comercio y más desarrollo por ustedes”, expresó el presidente… pic.twitter.com/Jsj5aprW7m — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 9, 2025

Nueva infraestructura en Portoviejo

Tras el evento en Manta, Noboa participó en la colocación de la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio, en Portoviejo. Se trata de un proyecto de reconstrucción valorado en 8,7 millones de dólares, destinado a reactivar el centro comercial de la ciudad y rendir tributo a las víctimas del terremoto de hace nueve años.

El presidente señaló que hubo resistencia para que estas iniciativas avancen.

“Había mucha gente que no quería, gente de la burocracia, que es un Estado, que no quería que avance ninguna obra para Manabí. Teníamos personas que se rehusaban a firmar proyectos que ustedes llevaban esperando durante años… qué les dijimos, si no los firman ustedes, lo firmo yo, el ministro, pero eso sí, nunca más vuelven a trabajar en la función pública”.

Información extra: Daniel Noboa

