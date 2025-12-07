Cynthia Gellibert asume la dirección nacional de ADN

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, asumió la dirección nacional del movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), partido del presidente Noboa.

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Cynthia Gellibert publicó mensaje de agradecimiento

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Gellibert compartió su gratitud: “Gracias, gracias por tanto. Este día ha sido profundamente emocionante”.

Además, anunció su nuevo cargo como directora nacional de ADN, fundado por el presidente Daniel Noboa.

“Asumo la responsabilidad de ser Directora Nacional de ADN con humildad, con firmeza y con profunda gratitud hacia nuestro líder, Daniel Noboa, quien fundó y sembró las raíces de este proyecto político qye hoy trabaja para rescatar al Ecuador y llevarlo a un futuro distinto”, dice.

Gellibert asume la dirección en un momento de crisis, tras el fracaso de la consulta popular y el referendo impulsado por Daniel Noboa.

“No nos rindamos nunca en hacer lo correcto y lo justo. Las transformaciones nunca son fáciles pero siempre empiezan con la convicción de que este país merece algo distinto”, destaca Cynthia en su posteo.

Concluye anotando: “Seguimos adelante con la responsabilidad de honrar esta confianza y de trabajar, cada día, por un Ecuador que sí puede avanzar”.

¿Quién es Cynthia Gellibert?

Cynthia Gellibert es de la total confianza de Daniel Noboa; fue nombrada su vicepresidenta ante la ausencia de Verónica Abad en su primer período y se quedó a cargo de la Presidencia en ausencia de Noboa. Es secretaria de la Administración Pública desde 2024.

Antes del Gobierno, Gellibert fue asesora del presidente Noboa en la Asamblea Nacional, entre 2021 y 2023.

También ha desempeñado cargos en otras administraciones: fue coordinadora zonal 5 en el Ministerio de Gobierno, entre 2021 y 2022.

Subsecretaria general del Despacho Presidencial, entre 2023 y 2024, y Presidenta del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Además, Cynthia Gellibert Mora tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena (UPSE).

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