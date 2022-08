Cristóbal Peñafiel: ‘Exhortamos al Presidente de la República a que el veto sea total’

Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP). Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Roger Vélez. Redactor (I)

El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel, reflexiona sobre la nueva reforma a la Ley de Comunicación. Insiste en que el proyecto es poco claro y que puede recaer en aspectos como la autocensura.

¿Por qué no están de acuerdo con un veto parcial a la reforma a la Ley de Comunicación?

Consideramos que las reformas aprobadas por la Asamblea son reformas que tienen mucho de declarativas, es decir, ilusiones, y una ley debe tener realidades. Además, son reformas punitivas, es decir, están poniendo instancias a las que los periodistas tendremos que acudir el momento que ellos consideren que no estamos diciendo la verdad, porque habrá un ente que diga: esta es la verdad y esta no. Además, es una Ley ambigua.

¿Con el veto parcial, no se corrigen esos temas?

El Gobierno dice que con el veto parcial se puede corregir, pero qué nos garantiza que la Asamblea va a permitirlo. La UNP y otros gremios exhortamos al Presidente, no estamos imponiendo el veto total.

El Gobierno juega a que el texto alternativo entre en vigencia por el ministerio de la Ley, ya que la Asamblea no tendría los votos para ratificarse. ¿Es arriesgado?

Todo puede pasar. Ante esta incertidumbre, lo único que pedimos los periodistas, la UNP, es que reine la sensatez, construir una ley no para ahora, no para determinado sector, sino para la ciudadanía.

¿A qué se comprometen si el Presidente finalmente objeta por completo el proyecto?

Tendríamos un año, porque eso dice la Ley. En ese año, los gremios nos hemos comprometido a plantear las reformas que nosotros consideremos, luego de los análisis, que podrían darse a la actual Ley. El compromiso es que nos sentemos y que quienes vamos a ser gobernados por esa Ley, que por lo menos nos permitan dar nuestras sugerencias. Que nos dejen, aunque esto suene muy duro, que nosotros hagamos la soga con la que nos quieren ahorcar.

¿Y qué les hace pensar que dentro de un año no se apruebe una ley más dura?

Es tan móvil la mayoría en la Asamblea, que nada se puede asegurar. De aquí a un año no sabemos qué mayoría estará y para qué temas. Es incierto y no queremos jugar ante esta incertidumbre.

Si la Asamblea se ratifica en el proyecto de Ley de Comunicación, ¿de qué manera afectará a la gente?

La ciudadanía no tendría la oportunidad de contar con una prensa libre, con periodistas, con libertad de expresión.

¿En qué se basa?

Por ejemplo, el artículo 2 elimina a la opinión del contenido comunicacional. Al no ser parte de ese contenido, queda a discreción de los jueces, no está regulada.

Pero hay quienes dicen que la opinión no debe ser regulada…

Somos libres de dar nuestra opinión, esa libertad es la que estamos peleando. Nosotros sostenemos que el insulto, la difamación, no son periodísticos. La difamación ya está en el Código Civil. Aceptamos, por ejemplo, la responsabilidad ulterior. Esto significa que nos hacemos responsables del contenido de nuestras informaciones.

¿Qué mecanismos hay cuando una persona es calumniada, por ejemplo?

Si el periodista comete un error, nosotros aceptamos que sea enmendado. Puede ser con una disculpa pública; por ejemplo, una rectificación.

¿Y las defensorías de las audiencias?

No dio ningún resultado porque ellos querían apoderarse de la verdad. Y nadie la tiene. Los periodistas trabajamos con la veracidad, que una información sea veraz.

¿Qué pasa con las ‘fake news’?

Eso no es periodístico. Una noticia falsa, no contrastada, que no ha sido verificada, es un rumor.

¿Deben ser reguladas las redes sociales?

No estamos de acuerdo. Una ley del país no puede normar medios digitales o Internet, porque son herramientas globales.

¿A la gente de a pie no le afectan estos temas?

Aparentemente no, pero sabemos que la gente bien informada toma decisiones buenas; la mal informada, decisiones malas.

Hoja de vida

Cristóbal Peñafiel es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador.

Obtuvo un Diplomado en Gestión de Medios de Comunicación y Nuevas Técnicas de Periodismo. Fue galardonado con el Premio Nacional a la Mejor Labor en Prensa en 2004.

Vicepresidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha.

Presidente de la UNP para el período 2022-2024.