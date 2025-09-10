El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) pidió a la Fiscalía investigar posibles irregularidades en la obtención de un carné de discapacidad y su mal uso para compra de vehículos exonerados, este miércoles 10 de septiembre de 2025.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó un informe relacionado con presuntas irregularidades en la obtención de un carné de discapacidad y su uso para la compra de vehículos exonerados.

En el caso estarían involucradas personas particulares y una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La investigación de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del CPCCS, determinó que el documento, emitido en 2019 con un 45% de discapacidad auditiva, fue conseguido mediante pago a un tercero, sin que existiera la condición médica correspondiente.

El informe señala indicios del cometimiento de supuestos delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, cohecho y concusión, evidenciando un patrón estructural.

El Cpccs remitió el expediente a la Fiscalía y otras instituciones

El Cpccs remitirá el expediente a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación penal correspondiente.

También pondrá en conocimiento de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría del Pueblo el caso, con el fin de garantizar el control institucional y la defensa de eventuales derechos vulnerados.

De igual manera, se notificará a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Salud Pública, recomendando ajustes normativos en los procesos de calificación de discapacidad.

El Cpcss dará seguimiento al caso como parte procesal y activará los mecanismos legales para asegurar la actuación oportuna de la justicia.

