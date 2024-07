El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una orden en el caso entre Ecuador y México. La disputa se centra en la conducta de México entre diciembre de 2023 y abril de 2024, relacionada con el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge David Glas Espinel.

Ecuador argumentó que México violó obligaciones internacionales durante este período.

El 25 de junio de 2024, se celebró una reunión para discutir los plazos de presentación de los alegatos iniciales. La defensa de Ecuador sugirió un período de seis meses para preparar su alegato. Por otro lado, el agente de México prefirió un plazo de nueve a doce meses para preparar su contra-memoria.

La Corte, considerando las opiniones de ambas partes, fijó los siguientes plazos. Ecuador debe presentar su memorial el 22 de abril de 2025. México deberá presentar su contra-memorial el 22 de enero de 2026. La Corte también indicó que los procedimientos posteriores serán decididos en el futuro.

NEWS: by an Order of 19 July 2024, the #ICJ fixed 22 April 2025 & 22 January 2026 as the respective time-limits for the filing of the Memorial of Ecuador and the Counter-Memorial of Mexico in the case #Ecuador v. #Mexicohttps://t.co/NWbLr0NArA pic.twitter.com/62cNIY5yB8