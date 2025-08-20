La Corte Constitucional (CC) convocó a audiencia por las demandas contra la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada por la mayoría oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea y publicada por el presidente Daniel Noboa.

Más noticias:

Fechas de la Corte Constitucional para la audiencia por las demandas contra la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional

La Corte Constitucional convocó a audiencias telemáticas de inconstitucionalidad por las demandas en contra de la Ley Orgánica de Inteligencia y su reglamento, y la Ley de Solidaridad Nacional.

La audiencia de la Ley de Inteligencia, en la que se tratarán las causas acumuladas 86-25-IN y 59-25-IN, fue fijada para el 1 de septiembre de 2025, a las 10:00.

La convocatoria la hizo la jueza sustanciadora, Alejandra Cárdenas.

Le puede interesar: FUT presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia

En tanto, en la audiencia de la Ley de Solidaridad Nacional, se tratará la causa 51-25-IN y acumulados.

El juez sustanciador, Alí Lozada, hizo la convocatoria.

Motivos para las demandas de inconstitucionalidad

Las demandas fueron presentadas por organizaciones sociales, sindicalistas y de derechos humanos.

Entre estas están: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, Inredh, la Unión Nacional de Educadores (UNE), entre otras.

La aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia puso a debate los derechos a la privacidad y a la reserva de la fuente.

Las organizaciones sostienen que la Ley de Inteligencia y el Reglamento vulneran derechos fundamentales porque otorga facultades a los organismos de inteligencia del Estado.

Más noticias: Ley de Inteligencia abre debate sobre el derecho a la reserva de fuentes en Ecuador

Esto podría ocasionar, dicen, limitaciones a la libertad de asociación, vigilancia indebida y sanciones arbitrarias.

Sobre la Ley de Solidaridad Nacional, entre los puntos cuestionados están: el indulto presidencial a militares y policías.

Además, que los allanamientos en medio del conflicto armado interno estarán sujetos a control posterior de un juez.

Convocados y registro

La Corte Constitucional convocó a participar en la audiencia al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional, al Procurador General del Estado.

Universidades, expertos en la materia, gremios y ciudadanía también podrán presentarse como amicus curiae.

Los interesados podrán registrarse entre el 18 y 28 de agosto para la Ley de Inteligencia y hasta el 21 de agosto para la Ley de Solidaridad Nacional.

La Corte Constitucional transmitirá las audiencias a través del canal de YouTube.

#AudienciaPúblicaCC | La jueza sustanciadora Alejandra Cárdenas Reyes presidirá la audiencia pública telemática del Caso No. 86-25-IN y 59-25-IN (acumulados).



Conoce más AQUÍ ⬇️https://t.co/w7DHVWp54o pic.twitter.com/FKYDg2USpU — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) August 20, 2025

Enlace externo: Corte Constitucional

Te recomendamos