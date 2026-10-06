Corte Constitucional anula sentencias que otorgaron beneficios de contratación colectiva a servidores de CNT

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las sentencias que permitieron incluir a servidores de carrera de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) como beneficiarios de la contratación colectiva quedaron sin efecto por decisión de la Corte Constitucional. El fallo, notificado el 5 de octubre de 2026, también ordena recuperar los valores pagados en virtud de esas decisiones.

El Pleno aprobó la sentencia con ocho votos a favor. El juez Jorge Benavides presentó su excusa. La Corte dispuso el archivo del proceso y ordenó a la empresa suspender los pagos derivados de las sentencias anuladas.

Por qué la Corte dejó sin efecto las decisiones judiciales

El caso tiene como antecedente una solicitud de febrero de 2022. Dirigentes del Comité de Empresa y de la Asociación Nacional de Trabajadores de CNT EP pidieron que los servidores públicos de carrera, salvo los de libre nombramiento y remoción, fueran incorporados al régimen de contratación colectiva.

La demanda buscaba que esos servidores, sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), recibieran beneficios económicos y sociales, incluidos pagos retroactivos reclamados desde 2009.

La Corte determinó que la acción de protección presentada ante jueces de Manabí fue utilizada para fines ajenos a la protección constitucional. También concluyó que los magistrados carecían de competencia territorial para conocer el caso.

Según el tribunal, la acción fue ‘desnaturalizada’ porque pretendía modificar el régimen laboral de los servidores y reconocerles beneficios correspondientes a trabajadores sujetos al Código del Trabajo.

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Por esas razones, dejó sin efecto lo actuado desde la presentación de la demanda. CNT deberá realizar una liquidación individualizada y adoptar las medidas necesarias para recuperar los recursos públicos entregados. La devolución podrá efectuarse en un plazo de hasta 36 meses, conforme a lo dispuesto por la Corte.

Qué dispuso sobre jueces, abogados y controles a CNT

La Corte declaró que los jueces que conocieron el caso incurrieron en error inexcusable, una falta considerada gravísima dentro del régimen disciplinario de la Función Judicial.

Además, remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que investigue un posible delito de prevaricato por parte de los jueces que intervinieron en el proceso.

En cuanto a los abogados que patrocinaron la acción de protección, el tribunal declaró el abuso del derecho. El expediente fue enviado al Consejo de la Judicatura para que determine las responsabilidades disciplinarias correspondientes.

La resolución también fue remitida a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a CNT EP y determine eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales.

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