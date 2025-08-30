La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad del Ministerio de Trabajo sobre el despido ineficaz.

Más noticias:

La admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad del Ministerio de Trabajo sobre despido ineficaz, en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional resolvió admitir a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio de Trabajo sobre el despido ineficaz.

Esta cartera de Estado demandó la inconstitucionalidad de la Resolución 05-2021 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

En este documento, se prohíbe a los jueces que conocen sobre demandas de despido ineficaz, que las mujeres en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad; y los dirigentes sindicales incluyan en este tipo de demanda pretensiones adicionales como: pago de la decimotercera, decimocuarta remuneración, vacaciones y remuneraciones pendientes de pago.

En la argumentación de la demanda, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, señaló que dicha Resolución es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva garantizada por el Estado ecuatoriano a la mujer embarazada o en periodo de lactancia, y a los dirigentes sindicales.

El Ministerio señaló que esta decisión es contraria al principio de acceso a una justicia imparcial, expedita y a los tratados internacionales, porque propende a la regresión de los derechos de los trabajadores despedidos.

“Con la admisión de la demanda de inconstitucional, el Gobierno nacional garantiza los derechos laborales, la estabilidad y dignidad de los trabajadores, respetando de esta manera el principio de justicia social”, sostuvo el Ministerio.

Enlace externo: Ministerio de Trabajo

Te recomendamos