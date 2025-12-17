La bancada de la Revolución Ciudadana anunció una ofensiva política y legal este miércoles 17 de diciembre de 2025 para que el acuerdo comercial entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa HealthBird sea transparentado.

Más noticias

Los argumentos legales del pedido del correísmo sobre el contrato de CNT y HealthBird

La asambleísta Viviana Veloz informó que presentará una solicitud para que, con el respaldo de la mayoría legislativa, el Legislativo disponga el levantamiento de la reserva del acuerdo, que fue declarado confidencial por un período de 15 años. Según explicó, la Asamblea tiene la competencia para intervenir en este tipo de actos jurídicos y recordó que procedimientos similares ya se realizaron en el Legislativo anterior.

Veloz sostuvo que la declaratoria de confidencialidad impide el acceso a información de interés público y afirmó que el Legislativo cuenta con las herramientas para revertir esa decisión.

En ese marco, explicó que su bancada solicitó formalmente información a varias entidades del Estado con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip).

De acuerdo con la legisladora, los pedidos fueron dirigidos al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), al IESS y a la CNT.

Añadió que los plazos para responder ya se cumplieron, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin que se haya entregado la documentación requerida.

La Asamblea Nacional tiene la competencia legal y la responsabilidad moral de levantar la confidencialidad del denominado “acuerdo comercial” entre el IESS, CNT y HealthBird, conforme al artículo 18 de la LOTAIP.



Cada asambleísta —en especial los del oficialismo— enfrenta una… pic.twitter.com/UE9bgLTmTn — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) December 17, 2025

Falta de respuestas y anuncio de acción judicial

Según Veloz, ninguna de las instituciones consultadas remitió la información solicitada. En ese contexto, señaló que José Julio Neira, a quien identificó como una persona cercana al presidente Daniel Noboa, también se habría negado a proporcionar los documentos requeridos.

La asambleísta cuestionó la falta de respuesta de las entidades involucradas y planteó que, si no existiera ningún delito ni afectación al Estado, no habría motivo para mantener la reserva ni para incumplir los requerimientos de información. Desde su perspectiva, este tipo de procesos contractuales se caracterizan por la opacidad.

Ante ese escenario, anunció que la bancada de la Revolución Ciudadana presentará una acción de acceso a la información pública para que un juez ordene a las entidades involucradas la entrega de la documentación relacionada con el acuerdo y se garantice la transparencia del caso.

Cuestionamientos sobre HealthBird

Como parte de la investigación impulsada por el bloque correísta, Veloz indicó que se solicitó información a la Superintendencia de Compañías, una de las pocas entidades que sí respondió. Con base en esa información, afirmó que HealthBird no constaría como una empresa con domicilio real en Ecuador.

Añadió que la situación sería más grave, según su versión, porque la Superintendencia de Protección de Datos Personales habría informado que no existe ningún registro de la mencionada empresa en sus bases institucionales.

Información extra: Correísmo

Te recomendamos