Durante la última sesión ordinaria realizada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se registró un altercado entre la consejera Elena Nájera, la presidenta Diana Atamaint y el secretario general Santiago Vallejo.

En la reunión número 82, que se llevó a cabo de forma telemática este lunes 23 de septiembre de 2024, Nájera se mostró molesta por lo que consideró como ” un acto de irrespeto en su contra” por parte del resto de participantes.

La sesión trató tres órdenes del día: los pedidos de revocatoria a la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena, en Napo y del alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Además, la solicitud de reintegro al padrón electoral a Verónica Silva, precandidata a la Vicepresidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

La discusión ocurrió mientras se realizaba la votación de este último punto. Cuando tenía el uso de la palabra, Nájera interrumpió su discurso al sentirse incómoda, al ver que los demás consejeros apagaron sus cámaras.

La funcionaria permaneció en silencio por un momento, a lo que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, le pidió que continuara.

Nájera reaccionó: “Si no me van a atender yo apago la cámara y termino hablando, esto ya es una falta de respeto permanente señora Presidenta”, comentó.

“No veo a nadie, entonces apaguemos las cámaras y vamos todos a las camas a dormir, esto es una mala educación”, añadió molesta.

Consejera se retiró de la reunión

El Secretario del Consejo le pidió que retome la palabra y le advirtió que si no hace uso de su voto deberá continuar con otro consejero, lo cual enfadó aún más a Nájera.

“Usted no es el presidente, es el secretario. Da fe de los actos. No me manda a votar; y que la señora presidenta se ubique”, enfatizó.

Atamaint intercedió una vez más y le solicitó a Nájera que votara; a lo que la consejera respondió con la decisión de retirarse de la reunión.

“Me proceso a retirar para que usted aprenda a respetar a los ciudadanos y a mí principalmente (…) Deje de ser malcriada. Ocupe su puesto también. Un mínimo de respeto le pide la ciudadanía. Usted no tiene vergüenza”, dijo Nájera.

La votación continuó y a los pocos minutos la sesión finalizó.

Nájera presentó un memorando como queja

La disputa entre Nájera y los funcionarios del CNE no terminó en la sesión. Al día siguiente, este martes 24 de septiembre, la consejera envió una carta memoranda en la que se quejó por lo sucedido.

En el documento acusó de haber convertido al Pleno en ” el epicentro de la displicencia en su contra”.

Nájera afirma que recibió faltas de respeto que la presidenta y los consejeros cuando estos apagaron las cámaras durante su intervención.

Lamento que un espacio destinado a la deliberación democrática, se haya convertido en el epicentro de la displicencia en mi contra.

Las mofas y cámaras apagadas cuando intervengo en el Pleno del #CNE son la respuesta antidemocrática a toda crítica ciudadana. pic.twitter.com/rHpI6Riypg — Elena Nájera Moreira (@ElenaNajeraM) September 24, 2024

“Y cuando las prendieron era para mofarse, es una falta de respeto y profesionalismo”, manifestó.

La involucrada no estuvo de acuerdo en cómo se llevó la sesión: “El ejercicio democrático demanda madurez e inteligencia emocional para conducir una sesión del Pleno”, dijo.

Finalmente, demandó que no se le permitió el ingreso a la reunión virtual al momento de realizar su voto y volvió a atacar a Atamaint: “Le recuerdo que soy tan autoridad como usted (…) (los coordinadores informáticos) son servidores particulares de su despacho”, señaló.