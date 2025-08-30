Una delegación del Congreso de los EE.UU. se reunió, en Quito, con el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Se busca fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa. Este encuentro antecede a la llegada del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, prevista para el miércoles.

Loffredo, el viceministro Roberto Quintero y, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Accidental, Pablo Caicedo, recibieron a la delegación. En esta cita se identificaron y priorizaron las necesidades estratégicas del país en temas de seguridad.

Ello para “abordarlas de manera conjunta, reafirmando el compromiso de ambos países con la seguridad regional”, indicó el Ministerio en sus redes sociales. El encuentro se enmarca en los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa por combatir la inseguridad en Ecuador.

— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 29, 2025

La llegada de Marco Rubio se prevé para el 3 de septiembre

La llegada del secretario de Estado está prevista para el 3 de septiembre. Washington espera conocer de cerca las necesidades del Gobierno de Noboa para reducir la excesiva dependencia que, según EE.UU., se generó con China. Esto ocurrió durante la era de Rafael Correa (2007-2017).

El viaje de Rubio se produce en un momento en el que Washington está reforzando su lucha contra los grupos criminales que tienen conexiones transnacionales. Se trata de carteles mexicanos, la banda transnacional Tren de Aragua o el Cartel de los Soles. Estos últimos de Venezuela, país con el que hay tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

Daniel Noboa declaró grupo terrorista al cartel de Los Soles

El pasado 14 de agosto, Noboa declaró al denominado cartel de Los Soles como grupo terrorista con incidencia en suelo ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia dentro de los bandas criminales a las que les declaró la “guerra” desde inicios de 2024.

Noboa siguió así la misma línea que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Departamento del Tesoro sancionó a finales de julio al Cartel de Los Soles como entidad terrorista.

El mandatario ecuatoriano dio este paso luego de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y anunció una recompensa de cincuenta millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

Noboa ya había declarado, en enero pasado, como organización terrorista a la banda criminal transnacioal Tren de Aragua, surgida en una cárcel de Venezuela, pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos lo hiciera primero.

Posteriormente, el jefe de Estado ecuatoriano también catalogó como terroristas a otras estructuras criminales disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra.