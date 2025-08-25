El Comité de Ética de la Asamblea inició el proceso disciplinario contra Nuria Butiñá, asambleísta correísta, Revolución Ciudadana (RC), este lunes 25 de agosto de 2025.

El 21 de agosto, la asambleísta del oficialismo y primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), presentó una denuncia contra Nuria Butiñá.

El documento recogía las declaraciones de un exasesor de Nuria Butiñá, quien aseguró que la legisladora le habría solicitado una parte de su salario mensual, a manera de diezmos.

También se menciona la presunta alteración de una declaración juramentada con fecha retroactiva.

Seis votos del Consejo de Administración Legislativa (CAL) dieron paso a que el informe sea remitido al Comité de Ética de la Asamblea.

La decisión se basó en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), encargada de avalar que la denuncia incluía las firmas necesarias, la exposición de los hechos y pruebas testimoniales y documentales que sustentan la acusación.

El trámite de la denuncia contra Nuria Butiñá, asambleísta correísta, en el Comité de Ética

El Comité de Ética, conformado por el presidente Johnny Lavayen (ADN), la vicepresidenta María Besibell Mendoza (ADN), Segundo Choro (Pachakutik), Sergio Peña (antes de RC) y Katherine Pacheco (ADN), sesionó este lunes.

El objetivo fue conocer la resolución tomada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Una vez que se avocó conocimiento, Lavayen dispuso que se notifique a Mancheno con el inicio del proceso disciplinario.

Tanto denunciante como la denunciada tienen diez días para la presentación de pruebas de descargo y de descargo.

De confirmarse los hechos denunciados, se opondrían al artículo 127 de la Constitución y al artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Esto es: la prohibición a los asambleístas gestionar o recibir aportes económicos indebidos durante el ejercicio de sus funciones.

