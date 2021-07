Comisión de Relaciones Internacionales inició trámite de la Ley de Libre Expresión

Andrés García (I)

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional avocó conocimiento de la Ley de Libre Expresión, impulsada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. A esa mesa legislativa compareció, este lunes 12 de julio del 2021, el secretario General de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla.

El funcionario presentó un resumen del proyecto que, según dijo, busca “garantizar la libertad de expresión, con un enfoque de protección y garantía, desde la autorregulación”. Aunque aclaró que eso no significa que no existan responsabilidades ni que se pueda vulnerar derechos de terceros. “Libertad no es sinónimo de libertinaje, al contrario, es sinónimo de responsabilidad. Nadie se va a ir preso por dar una opinión, pero tiene que asumir la responsabilidad de emitir sus opiniones, y existen los mecanismos de reclamación, vía civil”.

Velaremos por los trabajadores de la comunicación a través de la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, el secreto profesional y el libre ejercicio de comunicación. Se ejercerán los derechos de comunicación, libertad de prensa y expresión reconocidos en la Constitución. pic.twitter.com/4ha61wkcfH — Eduardo Bonilla 🇪🇨 (@Edu_Bonilla) July 12, 2021

Bonilla hizo referencia al caso de La Posta XXX, que salió de TC Televisión luego de dos programas ante la ola de críticas por un exceso contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza.

“El caso La Posta es un ejemplo de autorregulación…ahora tenemos ciudadanos, medios, la Secretaría General de Comunicación que salió inmediatamente a condenar este acto. Puedo decir que la presión ciudadana y de los medios generó que los periodistas, de forma responsable, revisaran códigos de ética con el canal, y decidieron hacerse a un lado, inclusive pidieron disculpas. ¿Cuándo vieron a un gobierno del pasado pidiendo disculpas por agravios a periodistas y ciudadanos? Nunca”.

El proyecto de Ley se apoya en el código de ética periodística para promover:



✅Una comunicación libre y diversa.

✅La difusión de información veraz, sin censura previa y responsable.

✅El derecho a opinar con libertad.

✅El fortalecimiento de la participación ciudadana. pic.twitter.com/H9qbre0MH7 — Eduardo Bonilla 🇪🇨 (@Edu_Bonilla) July 12, 2021

Reiteró que el proyecto recoge recomendaciones de organismos internacionales y que por ello el Gobierno consideran que no deben existir organismos de regulación. Actualmente sigue en vigencia el Consejo de Comunicación, anteriormente conocido como Cordicom. Ese organismo se creó vía consulta popular, pero según Bonilla, ese tipo de mecanismos de democracia directa no pueden ir en contra de derechos humanos ni de los tratados internacionales.

“Lo contrario sería un organismo regulador, un papá curador, que responderá a políticos y a los gobiernos de turno. La idea es cortar de raíz esos peligros y devolver la responsabilidad a los ciudadanos”.

La asambleísta socialcristiana Marjorie Chávez mencionó que junto al legislador Fernando Villavicencio también presentaron un segundo proyecto de Libre Expresión, en el que se propone mantener el Consejo de Comunicación, pero con otras atribuciones, entre ellas, promover un esquema que patrocine la autorregulación, así como las garantías de protección para los periodistas.

Creo que esta propuesta es perfectible, y puede complementarse con el proyecto de ley para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, trabajada con @FUNDAMEDIOS y presentada conjuntamente por mi y @VillaFernando_ (2/2)#MarjorieAsambleísta — Marjorie Chávez M. (@marjoriechavezm) July 12, 2021

Ángel Maita, legislador de Pachakutik, cree que no es factible la autorregulación de los medios y dijo que el proyecto “deja de lado a los medios comunitarios y alternativos”. También mencionó que con la autorregulación pesarían más “las opiniones, antes que las evidencias”.

La asambleísta de Unes, Marcela Holguín, también solicitó intervenir en la sesión. Cuestionó que el proyecto elimine la garantía de derechos para los trabajadores de la comunicación ante coberturas de riesgos, que se incorporó tras el asesinato de tres colaboradores de El Comercio. El equipo legal que acompañó a Bonilla señaló que la Constitución y el ordenamiento jurídico garantiza la protección para todos los ecuatorianos, independientemente de su profesión.

Ecuador está en el puesto 96 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. En el pasado, el periodismo se había visto socavado por temor a represalias. Fortaleceremos la libertad de expresión aplicando reglamentaciones internacionales. pic.twitter.com/nikkt0G0MD — Eduardo Bonilla 🇪🇨 (@Edu_Bonilla) July 12, 2021

Juan Fernando Flores (Creo), presidente de la Comisión, dijo que a partir de este lunes 12 iniciarán oficialmente el tratamiento del proyecto enviado por el Jefe de Estado. Dijo que se solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) pronunciarse sobre la calificación del proyecto de Libre Expresión presentado por los legisladores Villavicencio y Chávez, para trabajarlo en paralelo y “lograr una unificación que garantice el sentir de los ecuatorianos”.