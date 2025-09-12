La Comisión de Desarrollo Económico aprobó este viernes 12 de septiembre de 2025 el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio, quinto proyecto urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea.

Más noticias:

El informe para primer debate de la quinta ley urgente de Daniel Noboa para el fortalecimiento crediticio

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó, con ocho votos a favor, el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, enviado por Daniel Noboa con el carácter urgente a la Asamblea.

La propuesta se refiere a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC) administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), a los fideicomisos y a la necesidad de dotar de herramientas para generar liquidez.

Puntos principales del informe

El presidente de la Comisión, Diego Franco, explicó los puntos principales de la propuesta en torno a la cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria.

Además, la gestión de fideicomisos; el plazo para la transición de los fondos previsionales; la remoción de altos cargos en el IESS, entre otros aspectos.

Le puede interesar: Daniel Noboa envía nuevo proyecto de ley urgente sobre fortalecimiento crediticio

“Este informe no se construyó a puerta cerrada; se ha escuchado no solo a personas que están a favor, sino también a legisladores que han manifestado discrepancias”, señaló Franco.

En el debate se examinó la concordancia de la normativa con el contenido del artículo 372 de la Constitución, respecto a los fondos previsionales públicos y sus inversiones.

El análisis

El informe señala que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) atraviesa una crisis relacionada con la “administración deficitaria de los FCPC y la alarmante inmovilización de capital en negocios fiduciarios”.

Actualmente, el banco administra alrededor de 310 millones de dólares, pertenecientes a estos fondos privados, que agrupan a 46 248 partícipes.

Sin embargo, esta labor genera pérdidas sistemáticas. Solo en 2024, los costos operativos de administración ascendieron a 221 715,22 millones de dólares, mientras que los ingresos por comisiones fueron de apenas 102 112,88 millones de dólares.

Más noticias: Ley de Integridad Pública recibe otra demanda de inconstitucionalidad

Aún más preocupante resulta la inmovilización de capital en negocios fiduciarios, señala el informe.

El Biess tiene invertidos 310,6 millones de dólares en un portafolio de 36 fideicomisos distribuidos en 14 provincias.

De este total, el 59,70 % corresponde a 31 fideicomisos inmobiliarios y el 39,44 % a 4 fideicomisos estratégicos.

El problema central es que una parte sustancial de esta inversión permanece estancada.

El informe de primer debate va al Pleno

Está previsto que el informe para primer debate del proyecto de ley para el Fortalecimiento Crediticio sea tramitado en el Pleno de la Asamblea la próxima semana.

Antes de la aprobación, la Comisión recibió 17 observaciones por escrito de ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados.

El ponente del informe es el asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la mesa legislativa que tramitó el proyecto de ley.

Enlace extra: Asamblea Nacional

Te recomendamos