El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se ha definido una fecha límite para el pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) que participaron en las elecciones 2026.

Pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto

En un comunicado, el CNE informó que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) de la primera y segunda vuelta de las elecciones generales 2025 podrán cobrar su compensación económica únicamente hasta el 2 de febrero de 2026.

Este pago ya se encuentra habilitado pero, quienes aún no se han acercado, podrán hacerlo solamente hasta la fecha indicada.

El cobro está habilitado para las personas que estuvieron en mesa solamente a través de las ventanillas físicas del Banco del Pacífico y de BanEcuador.

Para el cobro de su compensación, solo deben acercarse con su cédula de identidad física, más dos copias de la misma, y pedir al cajero su pago por ser miembro de JRV.

El cajero le facilitará su pago luego de comprobar que se encuentra registrado en el sistema y luego le hará firmar su recibo en el que se asegura que recibió el pago.

Este trámite es personal y no puede realizarlo una tercera persona.

Quienes participaron en este proceso electoral pueden consultar la disponibilidad de su pago y también descargar su certificado ingresando a la página del CNE.

