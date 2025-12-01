El Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos del referendo y consulta popular 2025, la noche de este lunes 1 de diciembre de 2025.
Proclamación de resultados definitivos del referendo y consulta popular 2025
Tras la emisión de las certificaciones que confirman la ausencia de recursos pendientes, tanto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), este 1 de diciembre; el Pleno del CNE proclamó los resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2025.
La pregunta A era sobre la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
La pregunta B, sobre la eliminación de la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos.
En la pregunta C, el presidente Daniel Noboa consultaba sobre la posibilidad de reducir el número de asambleístas.
Finalmente, en la pregunta D, se preguntó a la ciudadanía si está de acuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente.
Los resultados finales son:
|CASILLERO
|SÍ
|NO
|A
|39,18%
|60,82%
|B
|41,7%
|58,3%
|C
|46,29%
|53,71%
|D
|38,2%
|61,8%
El organismo electoral señaló que cumplió con el país y la democracia, ejecutando un proceso electoral altamente técnico, eficiente, con seguridad jurídica y transparente, desarrollado en apenas 60 días.
Daniel Noboa insistirá en los cambios propuestos en las cuatro preguntas del referendo y consulta popular 2025
El presidente Daniel Noboa anunció que insistirá en los cambios planteados en las cuatro preguntas del referendo y consulta popular 2025.
Las vías serán a través de la Asamblea Nacional, como en el caso de las reformas penales; y, a través de la Corte Constitucional, si se trata de cambios a la Constitución.
Informe externo: CNE