El Pleno del Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados definitivos del referendo y consulta popular 2025, la noche de este lunes 1 de diciembre de 2025.

Proclamación de resultados definitivos del referendo y consulta popular 2025

Tras la emisión de las certificaciones que confirman la ausencia de recursos pendientes, tanto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), este 1 de diciembre; el Pleno del CNE proclamó los resultados definitivos del Referéndum y Consulta Popular 2025.

La pregunta A era sobre la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

La pregunta B, sobre la eliminación de la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos.

En la pregunta C, el presidente Daniel Noboa consultaba sobre la posibilidad de reducir el número de asambleístas.

Finalmente, en la pregunta D, se preguntó a la ciudadanía si está de acuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente.

Los resultados finales son:

CASILLERO SÍ NO A 39,18% 60,82% B 41,7% 58,3% C 46,29% 53,71% D 38,2% 61,8%

El organismo electoral señaló que cumplió con el país y la democracia, ejecutando un proceso electoral altamente técnico, eficiente, con seguridad jurídica y transparente, desarrollado en apenas 60 días.

Daniel Noboa insistirá en los cambios propuestos en las cuatro preguntas del referendo y consulta popular 2025

El presidente Daniel Noboa anunció que insistirá en los cambios planteados en las cuatro preguntas del referendo y consulta popular 2025.

Las vías serán a través de la Asamblea Nacional, como en el caso de las reformas penales; y, a través de la Corte Constitucional, si se trata de cambios a la Constitución.

