El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso al movimiento Renovación Total (RETO), que hizo alianza con Revolución Ciudadana (RC) para las últimas elecciones presidenciales y apoyó a Luisa González, en la mira del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El proceso contra el movimiento RETO, enviado del CNE al TCE

El sábado 6 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una resolución sobre el movimiento RETO, lista 33, y decidió enviar el informe al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En la resolución aprobada por el CNE, se certifica que RETO no presentó los informes económicos y financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Con base en un informe jurídico, los vocales del CNE señalaron que RETO no empleó el sistema contable del financiamiento de la política.

Esto habría impedido, entre otras cosas, ejercer un control de los ingresos y egresos que tuvo el movimiento durante el 2024, año de campaña electoral y elección de autoridades.

El informe fue aprobado con cuatro votos a favor.

La posible sanción

El Código de la Democracia indica que las infracciones relacionadas con el financiamiento de la política y gasto electoral, serán sancionadas con una multa de 20 a 70 salarios básicos unificados.

Además de la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años.

Esto, “sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política”.

Esto significa que las sanciones podrían extenderse a Raúl Chávez, asambleísta nacional de la alianza RC – RETO, por ser presidente de la organización.

Reacciones

Raúl Chávez, asambleísta nacional, aún no se ha pronunciado sobre la posible infracción.

Desde el correísmo, el asambleísta de RC, Luis Fernando Molina, señaló que existe una persecución contra RETO.

Persecución que ya hay en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, aseguró.

“Cuando no logran ganar en las urnas, recurren a una ‘justicia electoral’ subordinada y siempre lista y proscribir a quienes ejercen oposición política”, señaló el legislado.

Agregó: “No se trata solo de dos líderes: es la defensa de la democracia, el derecho a elegir y a pensar diferente”.

