Las causas por las que Perú tiene la mayor mortalidad por coronavirus en el mundo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un precario sistema sanitario, baja inversión en salud, pobreza, alta informalidad laboral y hacinamiento en los hogares son, entre otras, las causas que contribuyeron a que Perú tenga la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en el mundo, dicen expertos.

Con 86 decesos por cada 100 000 habitantes, Perú desplazó esta semana a Bélgica (85,5%) en el ranking global de mortalidad por covid-19, luego de que el país europeo corrigiera a la baja su cifra de decesos.



El gobierno peruano indicó que la razón principal para ocupar el primer lugar obedece a que divulga las cifras con “transparencia” y a que cuenta con un sistema de registro de defunciones de “los mejores” de América Latina.



“Nosotros registramos (decesos incluso) desde los celulares de los médicos en los lugares más alejados”, dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.



Perú está primero “porque estamos saliendo de la subestimación de muertes” pero también hay otras razones, indicó a la AFP Farid Matuk, experto estadístico que asesoró al gobierno al inicio de la pandemia.



“La falta de infraestructura, la ausencia de Estado, la falta de orden social en Perú” ayudan a elevar la tasa, señaló Matuk, agregando que países vecinos como “Chile y Colombia están por debajo de Perú porque destinan más recursos a salud”.



Con más de 621 000 casos confirmados y 28 277 muertos, Perú es tercero en América Latina en decesos por la pandemia después de Brasil y México, y segundo en contagios detrás del gigante sudamericano.



Pero en proporción a su población de 33 millones de habitantes, es ahora el país más enlutado del mundo, a pesar de una cuarentena de más de 100 días.



“Lamentablemente tenemos un sistema de salud bastante precario, donde carecemos de recursos humanos, nos faltan 16 000 especialistas a nivel nacional”, dijo a la AFP el presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera.



“Nos faltan hospitales, nos faltan centros de salud, nos faltan medicamentos, no tenemos laboratorios. Muchos se mueren en sus domicilios por temor de ir al hospital o por no encontrar camas o respiradores”, explicó.



“Es una suma de cosas para que tengamos una alta mortalidad. La principal es la falta de atención en salud, que no es de este gobierno sino que viene crónicamente de otros”, añadió.



“Sin oxígeno, sin equipos”



“En los últimos 40 años hemos tenido un sistema de salud precario”, dijo a la AFP el doctor Vidmar Mengoa, jefe del Colegio de Médico en la región andina de Puno.



“No hemos tenido la capacidad de infraestructura para atender a los pacientes, esto ha ayudado para que se incremente la mortalidad. No teníamos adecuadas camas UCI (unidad de cuidados intensivos) y no teníamos ventiladores”, expresó.



Carlos Calampa, jefe del servicio de Salud en la región amazónica de Loreto dijo que los hospitales han enfrentado la pandemia “sin planta de oxígeno, sin equipos adecuados, sin médicos capacitados que puedan intervenir”.



“Eso ha llevado a que la mortalidad sea alta. Se repite la historia región por región”, expresó a la AFP.



En tanto, el exministro de Salud Víctor Zamora afirmó que el sistema de salud peruano “es pequeño para el tamaño del problema que estamos enfrentando”.



Pocas camas UCI



A pesar del crecimiento económico de la última década, un quinto de la población peruana vive en la pobreza y millones de habitantes carecen de agua potable. Además, hay gran hacinamiento en los hogares y una informalidad laboral de 70%, según cifras oficiales.



“La informalidad del poblador peruano hace que salga a la calle ante la carencia de un medio sostenible de subsistencia para trabajar”, declaró a la AFP el médico infectólogo Guillermo Contreras.



“Otro grupo poblacional no entiende las medidas. Muchas personas no entienden el valor de lavarse las manos, el uso correcto de la mascarilla, el alejamiento social”, agregó.



“Además la mortalidad se eleva cuando los sistemas de salud están colapsados, la poca cantidad de unidades de cuidados intensivos y de personal médico especializado hace que la mortalidad sea mayor”, destacó.



En Perú hay 1 600 camas de cuidados intensivos, que operan sin tregua desde hace meses.



La carencia de camas hizo que muchos pacientes fueran ingresados a cuidados intensivos cuando ya estaban muy graves. Esto explica la alta letalidad del 50% en las UCI de Perú, según un experto de un organismo internacional basado en Lima.



La informalidad obliga a la gente a salir a ganarse la vida a pesar de la cuarentena y el hacinamiento impide que la gente mantenga aislamiento.



“Aquí la gente no se puede aislar”, dijo a la AFP este experto, que pidió reserva de su identidad, y quien afirmó que efectivamente “Perú cuenta muy bien a los muertos, a diferencia de otros países”.