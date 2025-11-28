Carolina Jaramillo, quien asumió como vocera presidencial en junio de 2025, concluye su etapa en el Gobierno. La Presidencia de la República notificó la terminación unilateral del contrato de servicios ocasionales que mantuvo durante cinco meses, documento fechado el 25 de noviembre de 2025.

Su salida se hará efectiva el 30 de noviembre, día que constará como el último en funciones.

Más noticias:

Carolina Jaramillo queda fuera del Gobierno, así queda la vocería presidencial

La figura de vocería presidencial fue creada por el Ejecutivo en 2025 para centralizar las comunicaciones oficiales del Gobierno y establecer una voz autorizada frente a la ciudadanía y los medios.

Jaramillo Garcés ocupó ese rol desde el 2 de junio de 2025, convirtiéndose en la primera portavoz del Palacio de Carondelet.

Lee más: Carolina Jaramillo habló sobre el empleo adecuado en Ecuador

¿Qué motivó la salida de Carolina Jaramillo?

El proceso comenzó el 18 de noviembre, cuando Jaramillo anunció en sus redes sociales que presentó su renuncia. Esa decisión ocurrió tras los resultados de la consulta popular y referéndum 2025.

En ese mensaje, la funcionaria agradeció al presidente Daniel Noboa por la confianza depositada y destacó los meses en los que asumió una agenda intensa de comunicación pública.

Aunque su renuncia ya era conocida, la notificación formal llegó días después. El documento señala que su vínculo correspondía a la modalidad de servicios ocasionales, lo que permitió al Gobierno proceder con la terminación unilateral.

Te puede interesar: Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, denuncia supuestas amenazas de muerte

En declaraciones a Radio Sucesos, la secretaria General de Comunicación, Irene Vélez, indicó que el Ejecutivo analiza si mantiene o no la figura de vocería presidencial.

Afirmó que el espacio “se convirtió en un paredón”, en referencia a las tensiones que suelen generarse en las ruedas de prensa y encuentros con periodistas.

El mensaje final desde la vocería presidencial

Tras la notificación, Jaramillo compartió un mensaje de despedida en su cuenta de X. Aseguró que desempeñar la vocería presidencial fue “un honor” y afirmó que vivió cada momento con entusiasmo y sentido de servicio público. Reiteró que “la democracia se ejerce desde todos los espacios” y que seguirá comprometida con aportar a la construcción de un “Nuevo Ecuador”.