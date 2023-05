Con 25 años Carlos Chiliquinga quiere ‘cambiar de chip’ a Cutuglagua como presidente del GAD parroquial

Carlos Chiliquinga tiene 24 años y en junio cumplirá 25. Foto: Cortesía

Juan Pinchao (I)

Próximo a cumplir 25 años –el 20 de junio-, Carlos Efraín Chiliquinga Oña estará al frente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Cutuglagua, que pertenece al cantón Mejía, en el sur de Pichincha.

Toda su vida la ha vivido en esta parroquia que se encuentra a 20 minutos del sur de Quito, aunque es precisamente en el sur de la capital donde nació y se graduó del colegio.

Ha trabajado como bartender, nunca se quedó a supletorios en el colegio, estudió ingeniería industrial y ahora, mientras cursa otra carrera, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cutuglagua.

En esta entrevista que concedió a EL COMERCIO este martes 23 de mayo del 2023 nos cuenta más sobre sus inicios y el trabajo que realizará al frente del GAD parroquial de Cutuglagua.

¿En dónde estudiaste?

Estudié en la escuela fiscal mixta Riobamba y me gradué como Técnico en Mecanizado y Construcciones Metálicas en el Colegio Técnico Industrial Miguel de Santiago.

Salí del colegio e inmediatamente ingresé a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). Llegué hasta el séptimo semestre.

Debido a la situación económica de mi familia busqué una forma de ayudarles. En Latacunga trabajé en una discoteca haciendo limpieza, en la barra. Fue mi primer trabajo formal.

¿Qué vino después?

Por un problema familiar tuve que abandonar mi carrera. Tuve que regresar a mi casa. En este contexto ingresé a trabajar en la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Mejía (EPAA Mejía).

Pude ingresar como asistente administrativo por la carrera que había estudiado. Realicé el tema de control de vehículos, contratación… Todo lo administrativo durante 6 o 7 meses. Luego empecé a trabajar con el alcalde de Mejía, Roberto Hidalgo.

¿Cómo llegaste a trabajar con Roberto Hidalgo?

Justo fue en el inicio de la pandemia. Recibí una llamada del despacho de la secretaría de la Alcaldía y me dijeron que querían conversar conmigo. Acudí y me supieron manifestar que tenían la vacante de secretario ejecutivo.

En ese entonces tenías 21 años, ¿cómo asumiste ese puesto?

No te miento, fue bastante intimidante porque tienes una responsabilidad bastante grande.

Siendo sincero la rama de Ingeniería Industrial abarca varios sectores que me ayudaron y que vi en la carrera como el sector financiero, estadística y esto lo apliqué en la EPAA y durante la Alcaldía.

¿Cómo conocía de tu perfil Roberto Hidalgo? ¿Por qué dijo esta es la persona que necesito para mi despacho?

Podría decir que él es uno de mis mentores en la política. Desde los 10 años mi papá fue dirigente barrial y gestionaba los temas de trabajos con Roberto Hidalgo cuando era presidente del GAD parroquial.

Entonces yo me iba con mi papá en muchas ocasiones a las reuniones que él mantenía para gestionar las obras, temas de servicios básicos, adoquinados…

Ahí es donde me nace la curiosidad de saber para qué se reúnen, por qué hacían eso. A partir de eso empiezo a inmiscuirme en el tema. Desde los 11 años empecé a participar en las colonias vacacionales que desarrollan los GAD’s parroquiales y a estar inmerso en el tema de voluntariado.

Cuando llegamos al 2015 se da un programa desde el Consejo Provincial que se llamaba Red de Jóvenes de Pichincha que buscaba generar un tejido social en toda la provincia con jóvenes entre 14 y 29 años de edad para que desarrollen sus capacidades.

Fui uno de los seleccionados de la parroquia y me pude capacitar gracias a la confianza de Roberto Hidalgo. Entonces le conozco más de la mitad de mi vida y gracias a él he podido desarrollar varias actividades dentro de la parroquia y también capacitarme.

Veo que también te has ganado ese puesto, ¿siempre has sido aplicado?

Te cuento que en el colegio nunca conocí lo que son los supletorios. Eso sí nunca me gustaron las matemáticas, pero siempre le metí empeño y no me quedé a supletorios. Hasta el momento que llegué a cursar mis estudios en la UTC me fue todo súper bien.

Ahora que estoy cursando mis estudios en una licenciatura en administración financiera en el Instituto Tecnológico Universitario del transporte (Itesut) también me ha ido muy bien.

Esta carrera la vengo estudiando durante año y medio. La puse en pausa durante la campaña y ahora espero dejar todo organizado en el GAD y retomar mis estudios.

Justo te quería preguntar sobre la campaña, ¿cómo te fue y por qué crees que la gente votó por ti?

La campaña es una de las épocas que más me gusta. En el 2019 fue la primera campaña electoral que participé como candidato y movimiento de un partido político. En ese entonces fui alterno de una compañera que era candidata a concejal rural.

En campaña se puede conocer más a las personas y que las personas te conozcan a ti. Había gente que ya me conocía por el voluntariado, las colonias vacacionales, el trabajo en el Municipio...

Una experiencia súper bonita que me pasó fue en el barrio San Miguel. Estábamos saliendo de una calle haciendo el recorrido puerta a puerta y sentí que una niña me abrazó. Regresé a ver y era una niña que pasaba en las colonias vacacionales y me dice: 'Carlitos, te deseo lo mejor'. Y se puso a llorar y decía que volvamos a retomar las colonias vacacionales. La gente que estaba alrededor de ahí se quedaron frías.

Creo que algo que me caracterizó de los demás candidatos es que siempre ante los problemas hay que traer una posible solución. También el compromiso con los habitantes ya que en el Cutuglahua hay un problema de desnutrición infantil. El compromiso fue ese, tal vez no está dentro de mis competencias pero no voy a ser indolente ante las necesidades de la gente. Ahí vamos a enfocar el trabajo y siento que el discurso caló.

¿Cómo te sientes al asumir este cargo con 25 años?

Es un reto complicado, no tanto por las funciones que hay que realizar, sino porque la gente cree que los jóvenes no somos capaces de asumir este tipo de retos

Dentro de mí está esa responsabilidad con Cutuglagua para demostrarles la confianza que tuvieron en mí y también tengo ese gran peso de llevar a la juventud conmigo. De demostrarles que los jóvenes somos capaces de asumir cualquier de estos retos.

¿Qué puede esperar Cutuglahua con tu persona como presidente?

Yo soy muy consciente que dentro de las competencias como GAD parroquial está el tema de la infraestructura, mantenimiento vial, pero yo vengo con otro tipo de mentalidad. Y dentro de mi plan de trabajo está trabajar por la salud mental y emocional de la ciudadanía; el tema de embarazo adolescente.

También estoy enfocado con los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, grupos de mujeres. Para ellas vamos a generar capacitaciones para que puedan generar recursos para sus casas.

En cuatro años veo en Cutuglagua un cambio de chip en donde la gente va a comprender que los jóvenes pudimos hacer un buen trabajo.

