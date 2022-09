Candidatura de Paúl Vélez es negada en Junta Electoral

Paúl Vélez buscaba la Alcaldía de Muisne en el próximo proceso electoral de 2023. Foto: Facebook.

La Junta Provincial Electoral de Esmeraldas dio a conocer este viernes, 9 de septiembre de 2022, su decisión ante la objeción presentada en contra de la candidatura de Paúl Vélez a la Alcaldía de Muisne.

El documento detalla que el Pleno de la Junta Electoral resolvió aceptar el recurso de objeción presentado por Jhon Branda, presidente del Movimiento Pueblo Igualdad Democracia PID lista 4, a la candidatura de Vélez quien buscaba llegar a la Alcaldía a través de la alianza Muisne Primero 8-21-25.

La razón de esta decisión se debe a que el precandidato incurría en el artículo 113, numeral 3, de la Constitución del Ecuador que establece la prohibición de ser candidato una persona que adeude pensiones alimenticias.

Además, del artículo 96 numeral 3 del Código de la Democracia y artículo 5 literal c), del Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular concuerdan en la misma prohibición.

Dentro de lo decidido por la Junta Provincial Electoral también se hace referencia a que no se eliminará la alianza Muisne Primero 8-21-25, con el objetivo que pueda presentar un reemplazo a esta candidatura.

Pronunciamiento

Vélez emitió un pronunciamiento sobre el tema a través de su cuenta de Facebook. Señaló que cumplen con todos los requisitos de la ley y desmintió adeudar monto alguno por pensiones alimenticias.

“Tenemos una orden de un juez, donde se dice que no debo un solo centavo hasta el mes de septiembre (2022)”, dijo.

Además, explicó que no podrán parar su candidatura. “Si no estaríamos tan fuertes, no nos atacaría el PSC”, puntualizó.

Además, invitó a sus seguidores a una gran caravana que realizaran durante la jornada del sábado 10 de septiembre.

Sentencia de asesinato

Paúl Vélez fue sentenciado a 25 años de prisión por el crimen del alcalde en funciones de esa época, en esa misma localidad de la provincia de Esmeraldas, Walker Vera, ocurrido en 2014.

Pese a que su condena no se ha cumplido, el procesado salió hace pocos días de la cárcel de Latacunga, con un grillete electrónico, luego de que un juez acogiera un recurso de hábeas corpus a su favor.

Vélez oficializó su candidatura por el partido de Gobierno en alianza con Avanza. Su sentencia aún no se encuentra ejecutoriada, debido a que todavía falta un recurso de casación para resolver en la Corte Nacional de Justicia.

