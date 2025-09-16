El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador difundió un comunicado este martes 16 de septiembre de 2025 sobre la situación jurídica del exvicepresidente Jorge Glas, tras conocerse que obtuvo la nacionalidad colombiana.

La Cancillería señaló que Ecuador no ha recibido ningún documento oficial que confirme el otorgamiento de la ciudadanía colombiana en favor de Glas. Aclaró además que sigue siendo ciudadano ecuatoriano, sin perjuicio de la nacionalidad que le haya sido concedida por otro país.

El pronunciamiento enfatizó que las sentencias que pesan sobre Glas continúan vigentes y que los procesos judiciales pendientes en su contra seguirán su curso conforme a la legislación ecuatoriana.

Contexto sobre la nacionalidad colombiana de Glas

Horas antes, el Consulado de Colombia en Quito oficializó la naturalización de Jorge Glas como ciudadano colombiano. El acto se realizó con base en la Ley 2332 de 2023 y la Resolución 9411 de 2025, tras la expedición de la Carta de Naturaleza Número 134 del 28 de agosto de 2025.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en X: “El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”.

Jorge Glas también tiene nacionalidad alemana

El exvicepresidente Jorge Glas tiene descendencia alemana. “Sí, yo tengo pasaporte alemán. Desde hace muchos años. Soy descendiente de alemán. Yo soy descendiente de un alemán. Mi abuelo llegó huyendo del nazismo aquí al Ecuador”, dijo Glas en 2017, en declaraciones recogidas por este medio.

Gustavo Petro gestionó la ciudadanía de Glas 👇https://t.co/R9X5iAwbwY pic.twitter.com/uE0BCUxsh8 — El Comercio (@elcomerciocom) September 16, 2025

Ya en 2022, la Embajada Alemana ratificó el dato. “El señor Jorge Glas también tiene la nacionalidad alemana”.

En su momento, en un comunicado dijo: “En el marco de la asistencia consular que otorgamos a cualquier ciudadano alemán se incluye la posibilidad de observar el proceso judicial. Esta observación del proceso está estipulada en la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares y es un acompañamiento rutinario”.

Información extra: Jorge Glas

