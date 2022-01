Cancillería removió a funcionaria por mensaje del Protocolo de Río de Janeiro

Juan Carlos Holguín, canciller ecuatoriano, confirma que fue separada del cargo la persona que, de forma inconsulta, publicó el 29 de enero del 2022 pasado un mensaje sobre el aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942.

El Canciller adelantó esa decisión el mismo día de la publicación en redes sociales, al aclarar que no fue consultado sobre la emisión del mensaje en las cuentas oficiales de esa Cartera de Estado. Este lunes 31 de enero del 2022, en una entrevista en Teleamazonas, Holguín confirmó que la funcionaria dejó su cargo en la Dirección de Comunicación de la Cancillería.

No hay excusa que quepa, pero el Canciller no fue consultado y el mensaje se publicó de manera inconsulta por una funcionaria de carrera. He pedido su remoción inmediata pues no es posible que una funcionaria que ingresó en 1996, no conozca la historia. Le agradezco la alerta 2/2