Canciller confirma viaje de Lasso a China y cuestiona posesión de Ortega en Nicaragua

Andrés García (I)

La cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) fue el debut internacional del canciller Juan Carlos Holguín. Después de esa cita, el flamante funcionario ofreció una entrevista en Buenos Aires, Argentina, con el diario La Nación, donde esbozó algunas prioridades de la política exterior de Ecuador.

En el diálogo, Holguín mencionó que la intención del Gobierno es iniciar la hoja de ruta para, con el aval de Mercosur, lograr un tratado comercial con Argentina. Reiteró que el presidente, Guillermo Lasso, ha invitado a su homólogo Alberto Fernández a una visita a Ecuador.

Holguín, además, confirmó que Lasso viajará a China, con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo para alcanzar un memorándum de entendimiento en relación con la deuda que el Ecuador mantiene con el gigante asiático.

En cuanto al papel de la Celac, considera que ese organismo regional ha cosechado resultados positivos, en materia de salud, transferencia de tecnología y patentes. Pero cree que no ha sido un espacio en el que se discutan principios democráticos, aunque “debería serlo en algún momento”. Lo dijo, en referencia a la situación por la que atraviesan los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De cara al inicio de la presidencia pro tempore de la Argentina en la Celac, cree que el organismo debe “lograr integraciones comerciales con una mirada hacia Europa y Estados Unidos”, con el objetivo de lograr una recuperación económica tras la pandemia.

Reiteró que el Ecuador sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y anticipó que el Gobierno no enviará una delegación para la nueva posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que iniciará su quinto periodo al frente de ese país el lunes 10 de enero del 2022. “Públicamente rechazamos lo que sucedió en las elecciones en Nicaragua, no iremos allí el lunes porque los comicios no fueron democráticos”.