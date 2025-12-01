El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó este lunes 1 de diciembre de 2025 el receso legislativo; un período en que los 151 asambleístas no laborarán.

El Consejo de Administración Legislativa dispuso las fechas para que los asambleístas tomen su receso legislativo de fin de año.

Los legisladores no laborarán y tendrán vacaciones desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.

Este período coincide con las festividades de Navidad, Fin de Año y Año Nuevo.

Suspensión de actividades y plazos

En este período, también quedan suspendidas las actividades legislativas durante esas dos semanas.

El receso incluye las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales.

Además, los grupos parlamentarios temáticos e interparlamentarios de amistad, del Comité de Ética y el CAL.

Los plazos de los proyectos de ley o juicios políticos quedarán suspendidos hasta el regreso de los asambleístas.

Los plazos procesales también se detendrán durante el receso.

Los recesos

El artículo 123 de la Constitución establece que los asambleístas se podrán acoger a dos recesos legislativos de 15 días durante el año.

Períodos extraordinarios

El Presidente de la Asamblea Nacional podrá convocar a periodos extraordinarios únicamente si lo solicita la mayoría del Parlamento o el Presidente de la República.

Una vez realizada la convocatoria, solo se podrán tratar los temas específicos incluidos en la convocatoria.

