Pachakutik analiza no participar en el Pleno de este sábado 26 de febrero

Karina Sotalín (I)

La mayoría del bloque de Pachakutik analiza no participar este 26 de febrero del 2022 en la sesión 759 del Pleno de la Asamblea Nacional, que será de forma virtual. La posición principal es no conectarse a la sesión por ser “ilegal”.

“Eso estamos valorando con los compañeros del bloque de Pachakutik (PK) rebelde. Hay una fuerte tesis porque no asistamos. No sería nada raro que más tarde no nos conectemos”, adelantó el asambleísta de este este bloque, Darwin Pereira, que a su vez es secretario nacional del movimiento.

Recuerda que existe una resolución de regresar a la presencialidad en las sesiones del Pleno y que no se ha presentado argumentos que justifiquen la virtualidad.

La sesión plenaria está convocada para las 22:00 de esta noche. En la continuación de esta jornada se prevé tratar un pedido del legislador Mario Ruiz, relacionado a la Ley Tributaria.

Reunión del CAL

Sin embargo, a las 16:00 de este 26 de febrero también está convocada una sesión en modalidad virtual del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Entre los puntos a tratar está conocer y resolver dos proyectos para derogar el Decreto con el cual el Ejecutivo aprobó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, conocida como Ley Tributaria.

Eso es interpretado por Pereira como una estrategia para beneficiar al Ejecutivo. “En la noche el Pleno va a trata los temas de la Ley Tributaria, pero en la tarde, asumo, que (Guadalupe Llori) va a pretender que el CAL bloquee esos tratamientos sobre esos proyectos. Esta todo fríamente calculado”, acotó.

El CAL tienen siete miembros con cuatro podrían aprobar una resolución, señaló Pereira, integrante del CAL, que no asistirá ni a esta reunión ni al Pleno.

Considera que Llori, presidenta de la Asamblea, conduce el Legislativo a favor del presidente Guillermo Lasso.

El asambleísta Ronny Aleaga (UNES), integrante del CAL, también decidió no asistir a ambas sesiones.

Refiere que primero se debe retomar antes otra sesión del CAL en donde se trataba la consulta del Pleno a la Corte Constitucional con relación a la Ley Tributaria. Ambas sesiones son ilegales porque no son presenciales, reiteró Aleaga.

Llori “ya no sabe cómo conducir la Asamblea”, dijo el legislador al recordar la suspensión del Pleno del 24 de febrero, en la que el legislador Esteban Torres apeló la presidencia de Llori.

Ambos legisladores señalan que no les preocupa la figura de la muerte cruzada que Lasso pueda declarar.

Por otro lado, Virgilio Saquicela (ind.), primer vicepresidente de la Asamblea, espera que antes de una muerte cruzada, se tome el camino del diálogo al interior del Legislativo.

“Le toca a la actual presidenta que resuelva los temas, no son insanables. Yo no estoy para aspirar o no a una dignidad (Presidencia de la Asamblea) de esa naturaleza, salvo que las circunstancias y la ley me obliguen a ello”, afirmó.

De llegar al alto cargo, Saquicela dice que priorizará el diálogo en el interior del Legislativo y con otros poderes del Estado.

Pero lo que se observa es “una suerte de chantaje” de bloques legislativos, y Lasso deberá considerar en la muerte cruzada para “intentar llegar a la gobernabilidad”, advierte Alfredo Espinosa, analista político.