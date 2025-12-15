Bancada de ADN propone que delitos de terrorismo y delincuencia organizada no prescriban

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Este lunes 15 de diciembre, la bancada oficialista ADN presentó un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP para combatir la impunidad en terrorismo, su financiación y delincuencia organizada.

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Diana Jácome presentó la propuesta en la Asamblea Nacional

La asambleísta Diana Jácome, acompañada por la bancada de ADN, presentó hoy la propuesta con el objetivo de “endurecer sanciones contra el crimen organizado, cerrar vacíos legales y fortalecer las herramientas del Estado frente a la delincuencia”.

Jácome presentó el proyecto en la Asamblea Nacional y consiste en reformar al numeral 4 del artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que los delitos de terrorismo, su financiamiento; delincuencia organizada cuando tenga como propósito delitos como el secuestro, sicariato, narcotráfico, trata, minería ilegal, pornografía infantil, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros, no prescriban.

Además, la bancada pidió el apoyo de las demás bancadas para que esta reforma se pueda dar, ya que estas acciones afectan a la ciudadanía.

Propuesta busca que loso casos no se cierren sin haberse hecho justicia

La no prescripción de los procesos ligados a estos delitos aseguraría que no se cierren los casos hasta que se obtenga verdad y justicia.

Según la propuesta, se busca dar herramientas a la Justicia para que las leyes se apliquen con severidad en cuanto al crimen organizado.

La asambleísta, en nombre de su bancada, destacó que seguirán trabajando con las herramientas que se tienen por el bien de la ciudadanía, esto luego de que en la Consulta Popular no se aprobó que se instale una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

#COIPSinImpunidad | La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) presentó una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de endurecer sanciones contra el crimen organizado, cerrar vacíos legales y fortalecer las herramientas del Estado frente… pic.twitter.com/BJx2Gh9P9z — Bancada ADN (@BancadaADN) December 15, 2025

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