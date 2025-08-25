La Corte Constitucional (CC) instaló este lunes 25 de agosto de 2025 una audiencia pública para resolver cinco demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. El pleno, conformado por los nueve jueces, participa en la diligencia que busca determinar la validez de varios artículos de esta normativa, aprobada por la Asamblea Nacional y respaldada por el Ejecutivo.

El juez ponente del caso, Alí Lozada Prado, dio inicio a la sesión virtual a las 10:30. En ella intervienen tanto los accionantes —abogados y organizaciones de la sociedad civil— como los demandados, representados por la Presidencia de la República y el Legislativo.

Contexto sobre la Ley de Solidaridad Nacional que se analiza en la Corte Constitucional

La Ley de Solidaridad Nacional fue publicada en el Registro Oficial el 10 de junio de 2025. Con mayoría de votos del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados, el Legislativo dio paso a la figura del “conflicto armado interno”, una herramienta que, según el Gobierno de Daniel Noboa, permitirá enfrentar a los grupos armados organizados (GAO).

Este proyecto ingresó al Legislativo con carácter económico-urgente y de iniciativa presidencial. Las demandas cuestionan, entre otros puntos, la falta de unidad de materia en su trámite y la creación misma del concepto de conflicto armado interno.

Desarrollo de la audiencia en la Corte Constitucional por la Ley de Solidaridad Nacional

Al abrir la diligencia, el juez Lozada aclaró que la Corte no impulsa de oficio este examen de constitucionalidad. Explicó que la audiencia se desarrolla a partir de las demandas recibidas y que su propósito es conocer los cargos, sustentados por razones de forma y de fondo.

“En esta audiencia vamos a conocer varios cargos que acusan la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad. No es por iniciativa de la Corte que se van a examinar posibles inconstitucionalidades, sino por las demandas.

La Corte va a cumplir un rol de juzgamiento respecto de las demandas y esta audiencia va a consistir en la presentación de argumentos y sustentación de argumentos”, señaló Lozada.

Cada interviniente dispone de 10 minutos para presentar sus argumentos. La audiencia, que se realiza en modalidad virtual, se prevé que se extienda hasta la tarde de este lunes.

