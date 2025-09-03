La Audiencia Oral Única de Prueba y Alegatos se instaló este miércoles 3 de septiembre en el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, por supuesta infracción electoral.

Denuncia por infracción electoral en contra de Juan Cristóbal Lloret

La audiencia se había programado para hoy a las 10:00 ante el juez Ángel Torres Maldonado, quien la instaló con la presencia de los abogados del acusado. Esta diligencia se realiza para que se presenten las pruebas y alegatos que justifican la denuncia contra el Prefecto y militante del correísmo.

La querella fue presentada por Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y fue admitida por el Tribunal Contencioso Electoral.

A Lloret se lo acusa de supuesta infracción electoral por haber promovido durante su cargo como prefecto del Azuay la candidatura de Luisa González a la Presidencia en las elecciones de 2023.

A esta audiencia acudió también una perito para analizar todo lo expuesto. El juez pidió un receso y la audiencia se reinstalará más tarde.

¿Qué es la infracción electoral?

El juez del TCE, Ángel Torres, procesa al Prefecto de Azuay de acuerdo al numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, sobre “infracciones electorales graves”.

Este texto señala como infracción grave: “Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promueva aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato”.

Una infracción electoral grave se sanciona con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.

