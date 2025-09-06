El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició, el miércoles 3 de septiembre de 2025, el pago de la compensación económica a los ciudadanos que participaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales de este 2025.

Más noticias

Dónde se puede cobrar la compensación por ser miembro de la mesa electoral

Los pagos se realizan en las ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador a nivel nacional. Los beneficiarios únicamente deben presentar su cédula de identidad para acceder al dinero.

El CNE aclaró que los valores estarán disponibles hasta el 2 de febrero de 2026, por lo que los ciudadanos tienen varios meses para acercarse a cobrar su compensación.

Motivos del retraso del pago

La entrega de este pago se pospuso debido a que el Ministerio de Finanzas no transfirió a tiempo los recursos necesarios. Una vez realizada la entrega de fondos, el organismo electoral avanzó con el cronograma y pudo habilitar el proceso de compensación.

🔴 IMPORTANTE | Este 3️⃣ de septiembre inició el pago a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto de las #EleccionesEcuador2025. 🇪🇨🗳️



Más información ⬇️https://t.co/Uw1KSGMAwi pic.twitter.com/OxkKzxjUYl — cnegobec (@cnegobec) September 3, 2025

Antecedentes en procesos anteriores

El retraso en el pago no es un hecho nuevo. En las elecciones anticipadas de 2023, los miembros de mesa recibieron un incentivo de 20 dólares por cada jornada cumplida. Sin embargo, el retiro del dinero fue posible recién en septiembre de 2024, un año después de los comicios.

Reconocimiento al trabajo ciudadano

El CNE subrayó que con el inicio de los pagos en 2025 cumple con su obligación de reconocer el compromiso cívico de quienes integraron las mesas de sufragio. El organismo destacó que esta acción fortalece la confianza en el sistema electoral y en la participación democrática del país.

Información externa: CNE

Te recomendamos