Tres claves a tomar en cuenta en el proceso electoral anticipado de Ecuador

El país vivirá un proceso electoral inédito. Por primera vez y en tiempo récord, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá organizar unos comicios para Presidente y Asamblea. Un dato clave es que el órgano electoral no ve a estas elecciones como un proceso regular sino excepcional.

El miércoles pasado, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 741. En él se establece la disolución de la Asamblea invocando el artículo 148 de la Constitución. El efecto de esa acción es que, tras dos años de los comicios generales, el país nuevamente tendrá que escoger Presidente, Vicepresidente y asambleístas.

El jueves pasado, el CNE ya declaró el inicio del proceso electoral anticipado. A partir de ese momento, según la presidenta de la entidad, Diana Atamaint, ese órgano es la máxima autoridad en materia electoral.

En ese escenario hay tres claves a tomar en cuenta.

1) No es una nueva elección

La Ley establece que una persona puede ocupar un cargo de elección popular solamente por dos periodos consecutivos. Eso aplica tanto para los presidentes como para los legisladores.

Para los comicios del 2021, 42 asambleístas se presentaron a la reelección. Sin embargo, solamente 13 obtuvieron los votos necesarios para ser parte del Legislativo que fue disuelto.

Si el actual proceso electoral no se consideraría como extraordinario, los 13 ahora exlegisladores ya no podrían postularse. Atamaint dijo que el actual proceso es especial y no se lo contabiliza como una reelección. Esto porque las autoridades estarán en funciones solamente hasta el 2025.

La decisión sobre lo extraordinario de este proceso y su implicación para las reelecciones, según el experto en temas electorales Esteban Ron, tiene base en una sentencia de la Corte Constitucional de 2010.

2) Los cambios del Código de la Democracia

En las elecciones seccionales de febrero pasado, el CNE ya aplicó los cambios de la normativa electoral que entraron en vigencia en el 2020. Porcentaje mínimo de candidatas así como de jóvenes, no aplicaron en los pasados comicios generales (2021).

Sobre esto, Atamaint dijo que será un tema en análisis para el Pleno del CNE. En la paridad de género, por ejemplo, no está definido si se mantendrá el 30% de candidatas como en las elecciones seccionales o ya se establecerá el 50% como dicta el Código de la Democracia.

La presidenta del CNE adelantó que, en cualquier caso, lo que no se hará es ir en contra de lo que ya se ha avanzado; es decir, menos del 30% en las listas que presentan las organizaciones políticas para asambleístas.

Pero, si se aplica el 50%, eso significaría que los binomios también aplicará la alternabilidad hombre-mujer o viceversa.

3) Tiempo en contra para definir candidatos

El calendario electoral todavía no está aprobado. Eso se hará una vez que se emita la convocatoria a elecciones, cuyo plazo termina el próximo martes 23 de mayo del 2023. Sin embargo, con los cálculos hechos por los vocales del CNE, hitos como la inscripción de candidatos solo duraría siete días.

El vocal del CNE, José Cabrera, dijo el viernes 19 de mayo en entrevista para Gamavisión que este es un proceso electoral inédito y requieren del apoyo de todos los actores. Esto en referencia a que los movimientos políticos definan a sus candidatos lo antes posible.

