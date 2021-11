Asambleístas amenazan con juicio político a la Fiscal General

Roger Vélez (I)

El inicio de una indagación previa por un presunto delito de acción pública derivó en amenazas de juicio político a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, por parte de asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Los pronunciamientos se dieron este martes 23 de noviembre de 2021, una semana después de que la Fiscalía arrancara con este proceso por una denuncia del exdiputado Andrés Paéz sobre supuestas irregularidades en la aprobación del expediente del caso ‘Pandora Papers’.

Entre los nueve integrantes de la Comisión hubo una coincidencia: los legisladores no pueden ser procesados penalmente por sus opiniones. “No se puede afectar la institucionalidad”, dijo Virgilio Saquicela (Ind.).

Los asambleístas Mario Ruiz y Édgar Quezada, de Pachakutik, advirtieron que esta situación podría llevar a la interpelación de la Fiscal General, pues recordaron que sí puede ser objeto de control político.

“Nosotros también estamos en la facultad de pedirle explicaciones a la señora Fiscal General del Estado, y en todo caso de iniciar las investigaciones y las interpelaciones respectivas para un juicio político”, señaló Ruiz.

En la sesión de esta mesa también hubo tensión cuando la coordinadora de la bancada correísta de Unes, Paola Cabezas, increpó a Quezada por haber señalado que se incumplió con el procedimiento parlamentario en el informe del caso ‘Pandora Papers’.

“Creo que estás equivocado de función, deberías dedicarte a cualquier cosa menos a ser legislador, porque lo que estás diciendo, primero es un despropósito”, le dijo Cabezas a Quezada, sentado a su derecha en la mesa.

En su réplica, Quezada responsabilizó al correísmo de buscar la destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien acusan de haber incumplido la Ley que desde 2017 prohíbe a funcionarios y candidatos tener inversiones en paraísos fiscales.

El legislador y su coidearia de Pachakutik, Sofía Sánchez, se ratificaron en que a último minuto se incluyeron recomendaciones en el informe que no fueron consensuadas ni debatidas, entre ellas una que catalogó de “conmoción social” al caso ‘Pandora Papers’.

“¿Por qué no nos dieron la palabra el día que se debatió el informe? Jamás tuvimos un minuto para decir cuál era nuestra posición con respecto al informe, entonces de qué procedimiento parlamentario estamos hablando si eso no se ha cumplido en la Comisión”, reclamó Sánchez.

Sin embargo, el también asambleísta de Pachakutik y presidente de la Comisión, José Cabascango, aseguró que “la Comisión o el equipo asesor no ha hecho ni más ni menos de lo que ya ha determinado el Pleno de la Asamblea”.

Al final, con cinco votos a favor y tres abstenciones, la Comisión aprobó una resolución para pedir a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que convoque al Pleno para una resolución sobre el caso Pandora Papers y rechace la “intromisión de la Fiscalía”.

“Conozco que el señor Andrés Páez ha puesto una denuncia en la Fiscalía, eso no depende de la Fiscal, más aún del Pleno de la Asamblea, ya que es una denuncia particular que la ha hecho como persona el señor Andrés Páez, entonces eso no depende de nosotros”, replicó Llori al ser consultada sobre el tema.

La titular de la Legislatura prevé convocar al Pleno a sesión para conocer el informe la semana del 29 de noviembre.