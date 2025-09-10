El asambleísta por ADN, Jorge Chamba, volvió a causar controversia este miércoles 10 de septiembre de 2025. En esta ocasión, el legislador fue captado en cámara mientras sesionaba en una Comisión de la Asamblea Nacional, acostado en su cama.

Más noticias

Asambleísta Jorge Chamba sesionó desde su cama

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social se reunió de forma telemática el viernes 5 de septiembre de 2025, al mediodía.

Chamba, que forma parte de esta Comisión, se conectó a la reunión desde su cama.

Al inicio de la sesión se observa como el asambleísta del oficialismo ingresa a la videollamada desde la comodidad de su habitación. A los pocos segundos, se levantó y se sentó.

Presidenta de la Comisión llamó la atención a Chamba

La presidenta de la Comisión de Transparencia y su colega de bancada, Diana Jácome, se percató del hecho y llamó su atención.

“Recordarles los requisitos que se deben cumplir cuando se está en virtualidad, por respeto a los ciudadanos y a la Institución”, mencionó Jácome, ante la mirada del resto de asambleístas.

En esta reunión se resolvió el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés.

El incómodo momento que causó Chamba se viralizó en redes sociales este miércoles 10 de septiembre.

‼️#URGENTE

Jorge Chamba, asambleísta de la bancada ADN, participó en la sesión de Participación Ciudadana desde su cama. Ante esta situación, la presidenta de la comisión, Diana Jácome, recordó a los legisladores la importancia de mantener el respeto que los ciudadanos merecen… pic.twitter.com/lbknApxs0I — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) September 10, 2025

Acusan a Jorge Chamba de supuesto nepotismo

Hace unos días, el asambleísta de Guayas de ADN fue señalado por otro hecho. Ciudadanos mostraron su inconformidad con Chamba debido a un supuesto caso de nepotismo en la Asamblea Nacional.

El legislador fue acusado de tener como su asesora principal a Lindsy Macías Alarcón, su pareja sentimental.

Jorge Chamba se defendió en medios locales asegurando que no existe un impedimento legal para que lo haga.

Afirmó que Macías es madre de su hija y que no están casados ni mantienen una unión de hecho.

El legislador defendió su decisión de mantenerla como su asesora. “Cuenta con dos títulos y cuatro maestrías. Tiene la suficiente capacidad para desempeñar no solo este cargo. Podría hasta ser ministra”, refirió.

Te recomendamos