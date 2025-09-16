La Asamblea Nacional trató el primer debate del proyecto de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia

Esta iniciativa otorga autonomía de gestión al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) para liquidar fideicomisos paralizados y busca devolverle su enfoque estratégico de invertir y rentabilizar, en lugar de subsidiar fondos privados.

Según el Ejecutivo, esta propuesta fortalece la gobernanza del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con un mecanismo de elección claro y financiado.

Tras recibir el proyecto de ley urgente, la Comisión de Desarrollo Económico presentó a la Asamblea la normativa que consta de tres artículos, dos disposiciones reformatorias a las leyes del BIESS y de Seguridad Social, dos disposiciones transitorias y una disposición final.

Este martes 16 de septiembre de 2025, el Pleno debatió por primera vez la propuesta de ley.

Debate con posiciones de los asambleístas

Diego Franco

Diego Franco, de ADN y vicepresidente de la Comisión de Desarrollo, informó que en el tratamiento de la propuesta se recibieron a representantes de afiliados; Agregó que recibirán a más para el segundo debate.

En el Pleno, subrayó que “la situación del IESS muy grave”. Agregó que para ello, la Ley Crediticia presenta soluciones claras: herramientas para el Biess, generación de liquidez inmediata y libre remoción de cargos.

Concluyó: “Nuestra obligación no es tapar el sol con un dedo, ni hacernos los locos, ni maquillar la situación. Nuestra obligación es enfrentarla, con convicción, con decisión y con leyes claras que permitan a los afiliados recuperar su dinero y devolver la confianza en nuestras instituciones”.

Alfredo Serrano

Luego de su exposición, varios asambleístas expresaron diversas opiniones durante el debate.

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, declaró: “El Biess debe ser un banco seguro, sólido y sostenible, al servicio de los afiliados y jubilados, no un instrumento de financiamiento del Estado ni un vehículo de riesgo para los aportantes. Proteger su patrimonio es nuestra obligación histórica”.

Milton Aguas

Por su parte, Milton Aguas, de ADN, se mostró a favor de la propuesta de ley.

“Este proyecto se ha trabajado arduamente, recibiendo aportes de afiliados, empleadores y legisladores. Estas incorporaciones adicionales clarifican aspectos importantes para los jubilados, garantizando que se respeten sus derechos”, comentó.

Fernando Jaramillo

Su colega de bancada, Fernando Jaramillo, afirmó: “Esta ley es una herramienta técnica y urgente para fortalecer la seguridad social, garantizar la sostenibilidad del sistema, proteger los derechos de los jubilados y permitir que los recursos de los afiliados se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad”.

Sergio Peña

Sergio Peña, Exrevolución Ciudadana y ahora independiente, consideró que este proyecto no debe tratarse desde las banderas políticas: “Este es un tema técnico y serio. El país necesita un Biess fuerte, sostenible y transparente, para los afiliados, para los jubilados”, manifestó en su intervención.

Diego Salas

Diego Salas, de Revolución Ciudadana, mostró una postura similar: “Fortalecer al IESS es necesario. Estamos de acuerdo, siempre que se protejan los derechos de los afiliados y jubilados, se garantice la sostenibilidad del sistema y se legisle con responsabilidad”, dijo.

Christopher Jaramillo y Bertha Vélez

Para Christopher Jaramillo, de ADN, “este proyecto de ley representa un paso firme hacia la eficiencia, transparencia y la mejora de la seguridad social”. Mientras que para la legisladora Bertha Vélez, de Revolución Ciudadana “es fundamental analizar esta iniciativa no solo desde el punto de vista técnico y económico”.

Votos no alcanzaron para archivar el proyecto

Tras el debate, la legisladora correísta, Liliana Durán, planteó archivar el proyecto.

Consideró que “los artículos que respaldan esta lección histórica recuerdan que la seguridad social no es propiedad de los gobiernos de turno, sino patrimonio del pueblo trabajador”.

La Asamblea rechazó la moción de Durán; Obtuvo 71 votos en contra, 58 votos a favor, 4 abstenciones y 18 ausentes.

El presidente Niels Olsen dispuso que el proyecto retorne a la Comisión de Desarrollo Económico para elaborar el informe del segundo debate, conforme al trámite parlamentario.

La sesión concluyó a las 18:45, tras cumplir el orden del día.

