La acción de protección presentada por la asambleísta del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Inés Alarcón, fue aceptada por el juez que conoció la causa, este 22 de agosto de 2024.

Con el dictamen, los trámites de juicios políticos en la Asamblea Nacional contra exfuncionarios del gobierno de Guillemo Lasso pueden seguir su curso.

Se trata del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.

Asamblea rechaza la acción de protección

No obstante, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, anunció que el Legislativo no acatará dicha sentencia y que se reservan el hecho de presentar acciones penales en contra de dicho juez bajo el criterio de un error inexcusable.

Muñoz, además, habló de lo imperante de la destitución del funcionario de justicia. Él indicó que, a la par, se revisarán las acciones de la Inés Alarcón. Según él, detrás de la acción de la oficialista hay intereses políticos.

La audiencia para resolver el pedido de la Legisladora se desarrolló este 22 de agosto, en Quito. La Comisión de Fiscalización ya había decidido archivar los procesos en contra de los exministros de Guillermo Lasso.

Pronunciamiento del Gobierno

El ministro de Gobierno de Daniel Noboa, Arturo Félix Wong, a través de la red social Instagram, indicó que todos pensaban que el “viejo Ecuador” iba a estar sobre la Ley.

El Funcionario se refirió al retiro de firmas para parar los juicios políticos a los exministros por parte de asambleístas. Además, preguntó si se pusieron de acuerdo para ir contra los funcionarios de Noboa, como Mónica Palencia.

El Ministro, a su vez, puso en duda la fiscalización de la que hablan en la Asamblea y que, al parecer, esta queda solo para cuando “les conviene”.

Apuntó que con la acción de protección se garantizará el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos. Es decir, primero deberían ser tratados los procesos de los exministros de Lasso.

“Solo les digo a los políticos del viejo Ecuador, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar a un Gobierno que está trabajando por todos y se van a encontrar con un Gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no se esconde y, lo más importante, que no se escapa”.

Otros juicios políticos en la Asamblea Nacional

La Asamblea también tiene en la lista de juicios políticos el proceso en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, así como al fiscal general del Estado, Diana Salazar.