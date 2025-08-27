El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este miércoles 27 de agosto de 2025 la terminación de la vigencia del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela. La decisión obtuvo 86 votos a favor y se fundamentó en el informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que argumentó que la medida se ajusta a las disposiciones del derecho internacional.

Más noticias

Según el documento aprobado, la denuncia de un tratado constituye un acto soberano de un Estado, mediante el cual se pone fin a su participación en un instrumento internacional, siguiendo lo estipulado en el propio acuerdo o en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Posición sobre la terminación del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Durante la sesión, Lucía Jaramillo, presidenta de la comisión, explicó que la medida no busca restringir derechos de la población venezolana que reside en el país. Señaló que el objetivo es fortalecer el control migratorio y garantizar procesos regulares de ingreso y permanencia. Según dijo, “nadie pierde derechos, pero el Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos”.

La legisladora recordó que el Estatuto regulaba un procedimiento simplificado para el acceso a visas y residencias, pero su eliminación no significa regresión de derechos, ya que la Constitución y la normativa interna continúan garantizando el derecho a la movilidad.

Dictamen de la Corte Constitucional

La discusión en el Pleno incluyó el dictamen de la Corte Constitucional, emitido el 10 de julio de 2025.

En esa resolución, el máximo tribunal concluyó que la denuncia del tratado no vulnera el derecho a migrar, puesto que este principio está consagrado en la Carta Magna. La Asamblea se respaldó en este fallo para avanzar en la decisión.

Debate en la Asamblea Nacional

Durante el debate, varios asambleístas coincidieron en la necesidad de aplicar controles para enfrentar la migración irregular y potencialmente riesgosa. Aclararon que la terminación del Estatuto no constituye un acto de segregación o xenofobia, sino una medida para resguardar la soberanía nacional.

Otros legisladores recordaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que el instrumento ya no tenía financiamiento internacional para su aplicación, lo que limitaba su operatividad. En ese contexto, defendieron la denuncia como una decisión que permite al país recuperar herramientas propias de regulación y control.

Información extra: Asamblea Nacional

Te recomendamos