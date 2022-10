La Asamblea duda que Lasso concrete la 'muerte cruzada'

Imagen referencial. La Asamblea aprobó una resolución en donde determinó el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de Guillermo Lasso. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción EL COMERCIO (I)

La nueva amenaza del Gobierno de que podría invocar a la “muerte cruzada” para el adelanto de elecciones generales cayó como un búmeran en la Asamblea Nacional este miércoles 5 de octubre del 2022.

El segundo vicepresidente del Parlamento, Darwin Pereira (PK), y la coordinadora de la bancada correísta, Pamela Aguirre, retaron a que el presidente Guillermo Lasso aplique dicha figura constitucional.

“Deberían irse el Presidente, el Vicepresidente y todo el equipo de ineptos que tienen en este momento gobernando al país, y en este sentido dar paso a las elecciones anticipadas. Si es que creen que la vía es la muerte cruzada, no hay problema, nosotros también estamos en capacidad y dispuestos a irnos”, dijo Pereira.

El asambleísta de Pachakutik respondió al comunicado del Ministerio de Gobierno, después de que la Asamblea aprobó una resolución en donde determinó el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de Guillermo Lasso, a un año de iniciar su mandato.

“Si es que hay que sacrificar a la Asamblea con tal deshacernos de este Gobierno que no sirve para absolutamente nada, que está desangrando al país, pues estamos dispuestos a hacerlo”, enfatizó.

La coordinadora de la bancada de Unes recordó que el escenario de que “todos nos vayamos a la casa es una posibilidad que está vigente constantemente”, según la Constitución y la Ley, y que no temen que se pueda aplicar.

“Nosotros, por el momento, hemos aprobado una resolución diciendo que ha incumplido su Plan de Gobierno y ha incumplido lo que él presentó ante el Consejo Nacional Electoral, después pensaremos en las vías que nos sirven”, señaló.

Revocatoria, otra vía

Si eso no se concreta, Aguirre consideró que “la sociedad civil tomará las acciones correspondientes”, después de que el Pleno aprobó el informe.

“Eso es palpable, se demostró e incluso se hizo serias observaciones durante el debate que se dio de esa ley (resolución), y esperemos, más bien, que la sociedad civil sea la que tenga una acción preponderante”, acotó Fernando Cedeño, también de Unes.

'Una opción desgastada'

Marlon Cadena, coordinador de la Izquierda Democrática (ID), apuntó que “no debe sorprendernos” que nuevamente el Gobierno invoque a la “muerte cruzada”. Ya en otras ocasiones, Lasso ha aludido a este mecanismo constitucional como cuando, por ejemplo, la Asamblea archivó el primer proyecto de la Ley de Inversiones.

“Es una frase que, prácticamente, la ha desgastado el Presidente. Nosotros, como Asamblea, estamos convencidos de que estamos cumpliendo”, dijo Cadena.

“Después de la posible destitución del Presidente, que fue planteada desde la Asamblea (en las protestas de junio pasado), nosotros habíamos pensado que era un segundo aire que le va a permitir al Gobierno rectificar, enmendar, lastimosamente vemos que el país sigue sin rumbo”, acotó.

En el bloque del Partido Social Cristiano (PSC) hubo cautela. Su coordinador, Esteban Torres, aseguró que la resolución de la Asamblea sobre el incumplimiento del Plan de Gobierno de Lasso no tiene ningún efecto práctico.

“Es decir, aquí no hay efectos prácticos de destituciones o de juicios políticos, de absolutamente nada. Lo que yo no entiendo es como el Gobierno puede pretender que cuando a vista y paciencia de los ecuatorianos, no hay una sola vía, una sola obra, la Asamblea diga que se ha cumplido en el Plan de campaña”, anotó.

Ponderación

La oficialista Nathalie Arias también señaló que la resolución del Pleno “no tiene validez jurídica”. A su juicio, “se está ponderando demasiado” dicho texto, y que “a final de cuentas fue otro pronunciamiento más en contra del Gobierno de quienes tienen interés en que sostenga que, en realidad, hay muy poco avance en ciertos temas”.

Arias dijo que ve improbable que el Primer Mandatario aplique la muerte cruzada, aunque señaló que esta figura constitucional siempre estará presente. Resaltó que lo concreto es que el Gobierno y la Asamblea hayan alcanzado un acuerdo previo para el trámite de un nuevo proyecto de la Ley de Inversiones.

