Este viernes 28 de noviembre de 2025, casi un mes después del paro que mantuvo bloqueada a Imbabura durante cuatro semanas, la Asamblea Nacional instaló una sesión solemne en la provincia con el objetivo de impulsar su reactivación económica, en medio de cuestionamientos de organizaciones indígenas y la ausencia de una de las principales bancadas legislativas.

La sesión solemne de la Asamblea Nacional en Imbabura

Varias comisiones también se trasladaron a cantones de la zona, entre ellas la de Salud, que trabajó en Antonio Ante sobre aportes al Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación.

El encuentro se realizó en el auditorio Agustín Cueva de la Universidad Técnica del Norte. La instalación se dio pasadas las 11:30, con la presencia de autoridades e invitados. Además de la intervención de los legisladores, hubo presentaciones de danza y una feria de emprendimientos en los exteriores del centro universitario.

Treinta y siete días después del levantamiento del movimiento indígena en la provincia, la presencia del Parlamento buscó enviar un mensaje de acompañamiento a un territorio que afronta secuelas económicas y sociales tras la paralización.

Organizaciones indígenas cuestionan el acto y recuerdan los hechos del paro

El escenario no estuvo libre de tensiones. Las organizaciones del pueblo Kichwa de Imbabura, articuladas en Chijallta FICI y Unorcac, rechazaron públicamente la sesión realizada por la Asamblea.

Los dirigentes consideraron que realizar un acto solemne en la provincia, después de las jornadas de violencia, significa un agravio para las comunidades que lideraron las protestas.

El Pleno de la Asamblea se convocó en Imbabura este viernes

Las organizaciones recordaron que durante el paro hubo heridos, personas mutiladas, torturadas, perseguidas y fallecidas, hechos que atribuyen a la represión del Gobierno de Daniel Noboa.

También señalaron que el Parlamento no exigió investigaciones, no pidió responsabilidades y no escuchó a las víctimas en el momento más crítico del conflicto. Cuestionaron que, en cambio, el Legislativo respaldara políticas asistenciales impulsadas desde el Ejecutivo.

La tensión entre las bases organizadas y el Parlamento marcó el ambiente de la ceremonia y evidenció que la provincia aún no supera los efectos políticos y sociales del paro nacional.

La Revolución Ciudadana se ausenta y critica el sentido de la convocatoria

La bancada de la Revolución Ciudadana decidió no asistir al acto. Para los legisladores de ese bloque, una sesión solemne suele responder a aniversarios históricos o efemérides territoriales, algo que, sostuvieron, no ocurrió en este caso.

Fernando de la Torre, asambleísta por Imbabura, cuestionó la realización de la ceremonia en un contexto que dejó dos muertes durante las protestas de 2025 y consideró que no debían prestarse para un acto que, según dijo, no tenía un fundamento conmemorativo.

La ausencia de la bancada correísta evidenció un desacuerdo político clave en la organización del evento y acentuó la división sobre la legitimidad del encuentro, que no contó con la participación de uno de los principales bloques legislativos.

Condecoraciones y discursos centrados en la resiliencia de la provincia

Durante la sesión se entregaron 11 condecoraciones a personalidades e instituciones de la provincia.

Los reconocimientos incluyeron a la Universidad Técnica del Norte, que recibió la Condecoración Vicente Rocafuerte al mérito educativo; al director de la orquesta Rumba Habana, Marcelo Saltos, y al representante de la Asociación de Artesanos de Cotacachi, Ramiro Yépez, ambos con la Condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural.

También se reconoció a la exfiscal general Mariana Yépez, con la Condecoración Matilde Hidalgo de Procel al mérito social.

En #SesiónSolemne la #AsambleaEc2025 realzó a #Imbabura, reconociendo a varias personalidades, organizaciones e instituciones y destacó la dedicación de su población para retomar las actividades de desarrollo y progreso.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó que Imbabura sostiene su actividad pese a las dificultades recientes. En su intervención afirmó que llevar la sesión a la provincia implica acercar la política a la ciudadanía y recoger los insumos territoriales para la construcción de leyes.

Añadió que Imbabura ha demostrado capacidad para levantarse después de los momentos más duros y recalcó que el Parlamento debe trabajar con reglas claras y decisiones que impulsen el progreso.

La ceremonia concluyó después de alrededor de una hora con la salida del estandarte nacional. Las actividades en los exteriores continuaron con la feria de emprendimientos mientras los asistentes se retiraban del auditorio.

