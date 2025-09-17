El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó este miércoles 17 de septiembre de 2025 la urgencia de avanzar en la exención del visado Schengen, solicitada por el país desde 2014. Olsen sostuvo la reunión en Quito con la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND) y subrayó que Ecuador sigue siendo el único país andino sin este beneficio.

Durante el encuentro, Olsen agradeció el acompañamiento europeo y aseguró que la cita podría marcar “el inicio de una etapa de cooperación más estrecha y de frutos concretos para nuestras democracias”.

La reunión contó con la participación de Robert Biedron, Anthony Smith, Juan Ignacio Zoido, la embajadora Jekaterina Doródnova y la primera vicepresidenta del legislativo, Mishel Mancheno.

La exención de visados sigue siendo una prioridad

Ecuador no participó en el proceso que permitió que Colombia y Perú obtuvieran la exoneración de visados en 2016.

La eliminación de este requisito permitiría a los ciudadanos ecuatorianos viajar al espacio común europeo por cortas estancias, un objetivo que el país mantiene desde hace más de una década. Olsen enfatizó la importancia de concretar este avance durante la reunión con la delegación europea.

Comercio y oportunidades para el Ecuador

Los parlamentarios también analizaron la relación comercial con la Unión Europea y el impacto del Acuerdo Multipartes.

Según la oficina de Olsen, en 2024 el acuerdo generó exportaciones por 5 172 millones de dólares e importaciones por 2 411 millones, mientras que en el primer semestre de 2025 las exportaciones alcanzaron 3.231 millones.

Este mecanismo permite que el 99,7 % de la oferta agrícola y el 100% de la industrial ingresen libres de aranceles a Europa, impulsando empleo, divisas y la presencia de productos emblemáticos como banano, camarón, atún, cacao y flores.

Reconocimiento político y cooperación legislativa

Los europarlamentarios validaron la legitimidad de las elecciones generales recientes, en las que Daniel Noboa resultó ganador, y rechazaron denuncias de fraude planteadas por Luisa González.

Además, celebraron la creación del Grupo de Amistad Ecuador–Unión Europea, formalizado el 5 de agosto, un mecanismo que fortalecerá el intercambio de experiencias y la capacitación legislativa, consolidando a la Asamblea como un actor estratégico y confiable en el escenario internacional.

