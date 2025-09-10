Con 132 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió declarar el 10 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Taxista Ecuatoriano. La decisión busca destacar más de cinco décadas de labor en las ciudades del país, donde los conductores han ofrecido un servicio continuo de movilidad.

Propuesta presentada para el Día Nacional del Taxista Ecuatoriano

La propuesta fue presentada por Yadira Bayas, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas. Ella señaló que se trata de un acto de justicia hacia un sector que, según dijo, ha sido invisibilizado. Bayas resaltó que los taxistas cumplen una función silenciosa que facilita la movilidad y dinamiza la economía nacional.

Durante el debate intervinieron cuatro legisladores. Las intervenciones coincidieron en la importancia de reconocer a los taxistas como un grupo que contribuye al país desde la transportación pública y que espera un homenaje de gratitud por su servicio.

La moción para declarar el 10 de septiembre como el #DíaDelTaxistaEcuatoriano ha sido aprobada por unanimidad, con 132 votos, en la #AsambleaEc2025. pic.twitter.com/Tehxhb0DtN — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 10, 2025

Reacción del gremio y compromiso futuro

La resolución también reconoció a la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), a sus uniones y operadores, como actores que fortalecen la movilidad y el turismo con seguridad y confort para los usuarios.

Jorge Calderón, presidente de Fedotaxis, participó en la sesión en comisión general. Señaló que la declaratoria es un día histórico y un acto de justicia social para los conductores y sus familias.

Agradeció al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, por respaldar la propuesta y reiteró el compromiso del sector para aportar en la construcción de una nueva Ley de Tránsito que permita reducir los siniestros viales.