La Asamblea pide auditoría a la gestión del expresidente Lenín Moreno, tras rechazar informe de su Gobierno

Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó este jueves 8 de julio de 2021 una resolución sobre el último informe de gestión del expresidente Lenín Moreno, presentado cuatro días después de dejar el poder.

El texto fue aprobado después de una sesión que tomó más de seis horas y en la que la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño (PK) tuvo que retroceder en su intención de llevar a juicio político a Moreno por incumplir su plan de Gobierno.

El debate estuvo marcado por arremetidas de asambleístas del correísmo como Pabel Muñoz, Ana Herrera o Blasco Luna en contra de Moreno, a quien llevaron al poder en 2017 cuando terminaron 10 años de gestión para el expresidente Rafael Correa.

Muñoz, uno de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, sostuvo que Moreno apenas cumplió con el 11% de su propio plan de Gobierno. “Si este fuera el examen de aprobación de Moreno, sobre su gestión, sacó 11/100 ese es Moreno”.

Entre otras cifras, refirió que el exgobernante “no redujo la incidencia de pobreza y extrema pobreza que, más bien, crecieron, no erradicó el trabajo infantil, no redujo la tasa de homicidios intencionales, no mejoró el tiempo de respuesta en emergencias para la gestión sanitaria”. Aseveró que solo entregó 37 mil de las 325 mil casas que ofreció.

En su intervención, y frente a los reparos de todas las bancadas de que la Constitución no permite enjuiciar políticamente a un exmandatario por incumplir su plan de Gobierno, el asambleísta pidió a Pazmiño que modifique la recomendación que habían presentado al Pleno cuatro días atrás.

César Rohón (exPSC) criticó al correísmo por haber impedido que el Parlamento revisara los informes de gestión del expresidente Rafael Correa. “En los 11 años del correísmo nunca se analizó como manda la ley de la Función Legislativa el informe del Presidente”.

Sin embargo, sostuvo que el informe de Moreno no debía ir a la Comisión de Régimen Económico, sino que al Pleno le correspondía conformar una comisión especializada para esta tarea.

La postura de Rohón tuvo el respaldo de Nathalie Viteri, la única socialcristiana que intervino en el Pleno. A su vez, manifestó que la Comisión también debía observar la actuación de Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Moreno, quien estuvo a cargo de parte de las acciones contra la pandemia del covid-19.

El coordinador del bloque de Creo, Juan Fernando Flores, defendió a sus coidearios Diego Ordóñez, Diego Chiriboga y Byron Maldonado por haberse abstenido de aprobar las conclusiones y recomendaciones en la Comisión de Régimen Económico. A ellos, el correísta Ferdinand Álvarez los acusó de actuar como “abogados de Moreno”.

“Nosotros no podemos respaldar un informe que dice algo que la Asamblea no puede ejercer porque le estamos mintiendo al pueblo ecuatoriano”, dijo Flores, en referencia a la recomendación del juicio político.

Ordóñez responsabilizó al ahora asesor legislativo Carlos de la Torre, exministro del Gobierno de Moreno y afín al correísmo, de haber redactado el informe de la Comisión, lo que fue rechazado por Pazmiño.

Los asambleístas de Pachakutik como Salvador Quishpe y Peter Calo señalaron que Moreno debe responder por su actuación en las protestas de octubre de 2019 que se dieron por la eliminación del subsidio a la gasolina.

“No se puede quedar en la impunidad lo de octubre. Haremos gestiones para que responda ante tribunales nacionales e internacionales”, señaló Quishpe. Rohón, por su lado, sostuvo que también se debe sancionar a quienes incurrieron en casos de secuestro y desmanes en Quito, Ambato y otras ciudades, y por la quema de la sede de la Contraloría.

El coordinador de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo, calificó a este Pleno como una “venta de humo, de discusiones infértiles”, pero concordó en que Moreno debe responder a la justicia “por el reparto de hospitales, el caso INA papers”, entre otros.

De los 17 legisladores que participaron de este debate, el pronunciamiento del Pleno se dio a la tercera moción que presentó Pazmiño, tras recoger algunas observaciones.

Texto de la resolución:

Artículo. 1.- Conocer el informe no vinculante respecto al Informe Anual de Labores del expresidente de la República del Ecuador, Lenín Boltaire Moreno Garcés. Para propósitos de la remisión dispuesta en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, se entenderá el texto del numeral 6.3 de las Recomendaciones del Informe no vinculante de la siguiente manera: “6.3 Solicitar que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita copias de la Resolución adoptada por el Pleno, así como del presente informe y del Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus competencias, inicie las acciones que correspondan”.

Artículo. 2 .- Rechazar el Informe de Gestión del expresidente de la República Lenín Moreno Garcés por haber cumplido solo 11,4% de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, resaltando también que este documento fue entregado fuera de tiempo y en su elaboración no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información, presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como datos que discrepan de las estadísticas oficiales, además de que incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados.

Artículo. 3 .- Disponer que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita copias de la Resolución adoptada por el Pleno, así como del presente informe y del Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés a la Contraloría General del Estado, para que, en el marco de sus competencias, inicien los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, sumado a una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia COVID19.

Artículo. 4. Disponer que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita copias de la Resolución adoptada por el Pleno, así como del presente informe y del Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus competencias, inicie las acciones que correspondan.