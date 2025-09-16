El Pleno de la Asamblea aprobó una resolución sobre la eliminación del subsidio al diésel entre gritos y discusiones, la tarde de este martes 16 de septiembre de 2025. La resolución propuesta por la bancada oficialista de ADN se aprobó con 78 votos.

Más noticias:

El Pleno de la Asamblea aprobó una resolución sobre la eliminación del subsidio al diésel con gritos y enfrentamientos

La bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN) y la de oposición correísta, Revolución Ciudadana (RC) se enfrentaron nuevamente con gritos en el Pleno de la Asamblea.

En esta ocasión, el tema de confrontación fue la eliminación del subsidio al diésel.

La bancada correísta pedía debatir una resolución de rechazo.

Le puede interesar: Transporte escolar analiza medidas por eliminación del subsidio diésel

Sin embargo, el presidente Niels Olsen dio paso a la resolución que, en primera instancia, sugería respaldar la medida, presentada por ADN.

Al final, ese texto fue modificado por una recomendación para que se continúen las mesas de diálogo con los transportistas y que la justicia agilice las investigaciones sobre el contrabando de combustible.

Los gritos y enfrentamientos

La moción fue presentada por Esteban Torres (ADN), que en su discurso mencionó a una “autoridad de elección popular” que está siendo investigada por contrabando de combustible.

Esto, mientras de la bancada correísta se emitían gritos en rechazo a sus declaraciones.

Luego, la RC abandonó el Pleno y emitió un comunicado en el que manifestó que con “leguleyadas” el presidente Olsen le “silenció”.

🚨 La Asamblea de Olsen se negó a debatir el alza de la gasolina y la eliminación del subsidio al diésel.

Con excusas ilegales, encubren al gobierno de Noboa y le dan la espalda al pueblo.



Que quede claro: podrán callar el debate, pero no podrán callar la voz ciudadana. pic.twitter.com/3sUPFLR2tT — Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) September 16, 2025

Más noticias: FUT convoca movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel

En el Pleno de la Asamblea, Olsen llamó a la Escolta Legislativa y dijo que ese espacio no es un circo y allí se va a trabajar.

Se dirigió a Viviana Veloz (RC), expresidenta de la Asamblea, que ya no están en su Presidencia y que no tiene que gritarle.

En la Asamblea hay momentos buenos, malos y otros realmente lamentables. Hoy vivimos uno de esos momentos feos. La falta de respeto, los gritos y las malacrianzas no tienen cabida aquí. En este espacio no se hace lo que a uno le da la gana: aquí se viene a trabajar y a debatir… pic.twitter.com/3b9R1v92vU — Niels Olsen (@NielsOlsen) September 17, 2025

Los enfrentamientos ocurren a cuatro días de que el presidente Daniel Noboa emitiera el Decreto Ejecutivo para la eliminación del subsidio al combustible.

La Asamblea resolvió el tema en medio de manifestaciones de transportistas pesados en varias provincias y la advertencia de organizaciones como el FUT y la Conaie de movilizaciones por esta causa.

ADN alcanzó los 78 votos para una mayoría simple que conserva desde que inició este período legislativo.

Información extra: Asamblea Nacional

Te recomendamos