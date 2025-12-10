El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, abordó este 10 de diciembre de 2025 varios temas nacionales y locales. Habló sobre su relación con el expresidente Rafael Correa, la deuda estatal con el Municipio, su vínculo con la prefecta Marcela Aguiñaga y el caso de los cuatro niños de Las Malvinas.

Más noticias:

Aquiles Álvarez se pronuncia sobre la salida de Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana

El Alcalde definió como “cordial” su relación con la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga. Dijo que no se habían visto por un largo periodo tras la pugna relacionada con la obra del paso a desnivel en la avenida del Bombero. También expresó sus condolencias por el fallecimiento del padre de la Prefecta.

Reacción de Correa y tensiones internas en RC

Al referirse a la postura de Rafael Correa, el alcalde de Guayaquil señaló que las discrepancias dentro del movimiento son “comprensibles” y forman parte de la dinámica entre liderazgos con visiones fuertes. Por ello, pidió evitar dramatizar la situación y entenderla como un debate natural dentro de Revolución Ciudadana.

Álvarez también sostuvo que la salida de Marcela Aguiñaga no responde únicamente al encuentro con Lourdes Tibán. Indicó que, desde que la prefecta asumió funciones, se acumularon diferencias que desembocaron en este desenlace, sugiriendo un proceso más amplio de tensiones internas.

Álvarez descarta un conflicto personal

El alcalde insistió en que el episodio no debe leerse como un desencuentro personal. Afirmó que la visita de Tibán “no fue el único factor”, sino parte de una serie de situaciones que se fueron sumando. Señaló además que el propio Correa aclaró que el tema tiene un trasfondo político y no emocional.

Con estas declaraciones, Álvarez buscó reducir el tono del enfrentamiento público que acompañó la renuncia de Aguiñaga al movimiento y llamó a interpretar el hecho dentro de los ajustes internos que afronta RC.

Aquiles Alvarez acusa al Gobierno de persecución y revela el pedido que le hizo Rafael Correa

El Alcalde afirmó que el apoyo electoral de Rafael Correa nunca incluyó pedidos administrativos ni intención de repartición de cargos. Señaló que el exmandatario únicamente le sugirió “hacer las cosas bien” y trabajar por los guayaquileños.

Aseguró que Correa jamás solicitó direcciones municipales ni empresas públicas. Indicó que las únicas solicitudes que recibe son alertas ciudadanas sobre problemas puntuales en sectores populares, como luminarias o servicios básicos.

Álvarez insistió en que nunca hubo exigencias políticas a cambio del respaldo recibido.

Lee más: Aquiles Alvarez agita el panorama tras la disputa de Blanca López y Tatiana Coronel

Críticas a la gestión del Gobierno y reclamo por la deuda

El Alcalde cuestionó la “agenda” del Gobierno central. La calificó como enfocada en “persecución y desgaste”, lo que -según dijo- impide coordinar mesas técnicas de trabajo.

Recordó que el Gobierno mantiene una deuda de casi cuatro meses con el Municipio, que bordea los 100 millones de dólares. Explicó que Guayaquil debería recibir cerca de 25 millones de dólares mensuales, recursos que resultan esenciales para sostener obras y servicios.

Te puede interesar: Caso Triple A: Tribunal resolvió sobre pedido de prisión preventiva para Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez habló de los bonos que “castigan al Municipio”

Álvarez confirmó que el Gobierno entrega parte de esos recursos mediante bonos, mecanismo que calificó como perjudicial. Explicó que, al negociar esos bonos con proveedores, existe un castigo financiero que puede llegar al 12%.

Es decir, si el Municipio recibe 100 millones de dólares en bonos, perdería alrededor de 10 millones de dólares en ese proceso. Pese a eso, dijo que la ciudad sigue ejecutando obras y servicios sin detenerse.

Lee más: Aquiles Alvarez cuestiona respuestas frente a explosiones en Guayaquil

Sobre Luisa González

El alcalde Aquiles Álvarez respondió a las críticas de Luisa González y recordó que, según él, fue quien la respaldó “en primera línea” cuando ella buscaba llegar a la Presidencia.

Afirmó que enfrentó persecución, cierres de negocios e intentos de destitución por mostrar ese apoyo. Sostuvo que “la palabra y las convicciones valen más que cualquier papel” y que su respaldo nunca dependió de una estructura partidista. Reiteró que no proviene de la militancia política tradicional y que prefiere alejarse de disputas internas.

Caso de los cuatro niños de Las Malvinas

Álvarez defendió el acompañamiento municipal a las familias de los cuatro niños desaparecidos en Las Malvinas. Negó cualquier intento de politización y calificó el hecho como una “desaparición forzada”.

Anunció que el Parque Covima llevará el nombre ‘Cuatro Niños de Las Malvinas’ como acto de memoria. Señaló que el Municipio ha brindado apoyo a los padres, aunque evitó detallar ese acompañamiento porque, dijo, no busca exponerlo públicamente.