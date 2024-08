La asambleísta de la bancada de ADN, Lucía Jaramillo presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) este 19 de agosto de 2024, acusando al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, de violencia política de género.

Jaramillo explicó que esta acción busca dejar un precedente y frenar el abuso hacia las mujeres en la política. Según Jaramillo, la violencia comenzó tras la creación de un frente parlamentario destinado a investigar el tráfico ilegal de combustible, donde se vincula a la compañía de Aquiles Alvarez y a sus hermanos.

Jaramillo detalló que, después de que se anunciara la investigación, Alvarez utilizó términos denigrantes hacia ella, a pesar de que, según sus palabras, “nunca le falté el respeto“. La asambleísta destacó que su único acto fue “dar a conocer un acto supuesto de corrupción”, lo que provocó la reacción del alcalde.

Jaramillo afirmó que la denuncia presentada está debidamente fundamentada en la legislación ecuatoriana, específicamente en el artículo 280 del Código de la Democracia.

Dicho artículo establece sanciones para aquellos que incurren en actos de violencia política de género, incluyendo multas significativas y la posible destitución de derechos políticos por un período de dos a cuatro años.

“Aquí sí existe violencia política de género. Este sí es un caso evidente y fundamentado”, señaló la asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, quien denunció ante el TCE al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. La legisladora resaltó que el Tribunal deberá decidir la… pic.twitter.com/l5LehCejQU — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 19, 2024

Jaramillo subrayó que “aquí sí existe violencia política de género” y que su caso está basado en “acciones concretas” realizadas por Alvarez en su contra.

La asambleísta enfatizó que los ataques de Alvarez no se dirigieron a su labor legislativa, sino a su persona y su integridad como mujer. Jaramillo declaró: “Nosotras no vamos a callar, yo no voy a callar”, refiriéndose a la necesidad de luchar contra este tipo de violencia en la política.

Reacciones a los supuestos ataques de Aquiles Alvarez

En su intervención, Jaramillo presentó una declaración difundida en la red social X, donde, según ella, se reproducen estereotipos y relaciones de desigualdad y discriminación. La asambleísta señaló que estas acciones constituyen una falta muy grave según la legislación ecuatoriana y que deben ser sancionadas con rigor.

Jaramillo concluyó su intervención afirmando que su denuncia busca evitar que más insultos se realicen contra mujeres en política. También busca que este caso genere un precedente importante en la lucha contra la violencia de género en el ámbito político.

¿Qué se investiga en el caso Triple A?

En el marco de una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron siete allanamientos en las ciudades de Guayaquil y Milagro, en la provincia del Guayas este martes 23 de julio.

Durante los operativos, se levantaron varios indicios que podrían ser clave para el desarrollo de la investigación. Entre los objetos incautados se encuentran computadores, documentos, facturas y dispositivos electrónicos.

Estos allanamientos forman parte del Caso Triple A, una investigación que busca desmantelar redes de distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos en el país. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Los operativos simultáneos realizados por la Fiscalía y la Policía Nacional en Guayaquil y Milagro son un paso importante en la lucha contra el comercio ilegal de hidrocarburos. La ciudadanía espera resultados concretos que contribuyan a la seguridad y legalidad en el manejo de estos productos en el Ecuador.