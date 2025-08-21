El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se refirió este jueves 21 de agosto sobre la aplicación VIPA, la cual funcionaba para registrar infracciones de tránsito en la ciudad.

Aplicación de multas de tránsito dejará de funcionar

El Alcalde de Guayaquil publicó en su cuenta de X que la aplicación VIPA que servía para establecer multas en Guayaquil dejará de funcionar.

Alvarez señaló que el contrato será terminado y que de ese modo se ejecutará el fin de sus servicios. Agregó que, de momento, la aplicación será suspendida y no se puede multar a nadie.

Esta aplicación funciona en Guayaquil desde noviembre del 2024, cuando el Municipio de la ciudad informó sobre su contratación.

Su función era facilitar a los guayaquileños la información referente a las multas e infracciones de tránsito impuestas por la Agencia de Tránsito ATM.

Esta colaboración buscaba que se visibilice cómo se manejaba la gestión de tránsito en la ciudad, pues permitía que los usuarios subieran videos en los que ciudadanos infringían las leyes de tránsito.

La aplicación VIPA registró 66 892 sanciones de tránsito hasta junio del año pasado.

Aquiles Alvarez se refirió a la persecución que denunció Leonidas Iza

El Alcalde de Guayaquil se refirió este jueves 21 de agosto a lo denunciado por el expresidente de la Conaie Leonidas Iza en cuanto a que sufrió un hostigamiento.

Alvarez destacó que “lo único claro es que hubo un intento de atentar contra su vida”. Por lo que hay policías retenidos.

Preguntó por qué lo espiaban y aclaró que “ninguna indagación previa autoriza el espionaje y menos de esa manera”.

“Si existiera una denuncia bien sustentada, que se lo investigue documentalmente, sin violar su intimidad ni la de su familia”, dijo.

Concluyó al señalar que “se trata de un hecho grave que debe investigarse a fondo. Ningún ser humano merece este trato”.

