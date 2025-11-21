Álvaro Rosero explica porqué no fue ministro de Gobierno de Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa encargó el puesto de ministro de Gobierno a Álvaro Rosero, el pasado 18 de noviembre de 2025. No obstante, él no llegó a la Cartera de Estado y este viernes informó la razón.

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Álvaro Rosero y la razón para no ser ministro de Gobierno de Daniel Noboa

Álvaro Rosero León es un nombre conocido en el mundo de la radio de Quito y no ha ejercido un cargo en el sector público.

Durante su programa, él indicó que fue invitado a participar en un Gobierno “en el que creo y he apoyado frontalmente, sin ocultarme en máscaras que creo yo algunos usan”.

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En esa línea mencionó que cuando recibió la invitación del Presidente, cuando le planteó las líneas del Gobierno, aceptó y empezó a conformar un equipo, “que yo no tenía”.

¿Qué pasó luego de la propuesta?

Tras aceptar la propuesta, dijo, sabía que “no podía ejercer un cargo público hasta resolver mi vinculación como representante legal en las empresas que tienen que ver con estas estaciones de radio, EXA y Democracia, he sido su representante legal por varios años”.

A la par, Rosero mencionó que decidieron, junto con el Gobierno, cortar toda campaña de instituciones públicas que se estuviera transmitiendo en la radio. “Había que cortar ese vínculo entre la persona, a través de las empresas y el Estado”.

Aseguró que tuvo una participación accionaria del 1 %, compartida con sus hermanos. Pero, la decisión fue desprenderse de esta, por “cualquier cosa que pudiera pasar no me tenga a mí como propietario de una compañía que representa a un medio de comunicación“.

Rosero mencionó que el impedimento provenía de esa representación legal, por una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Sobre una deuda con el IESS

“La deuda no se ha pagado y es un monto alto. Esa deuda, simplemente, se paga, como se ha venido pagando. No es que, como dijeron, desaparecieron la deuda“, afirmó.

No obstante, la representación, dijo, pasó a Verónica Rosero y lo que correspondía era notificar en las instituciones, no pedir autorización. Esto, justamente, porque había la necesidad de que ya no conste como titular legal.

Álvaro Rosero, además, mencionó que están encaminados en el pago, con los esquemas que dan las instituciones, como cualquier empresa. Eso no quiere decir, añadió, que los colaboradores no puedan atenderse en los servicios de salud.

La polémica con el proceso

“Hemos llegado al absurdo de que el Ministro que está entrando a la Cartera de Trabajo (Harold Burbano) está siendo señalado por tráfico de influencias, de influencias de qué o para qué, si la decisión de que no sea representante legal corresponde a la compañía”, agregó Rosero.

Lo otro, remarcó, son meras notificaciones, para que cuando asuma el cargo, “yo no tenga impedimento”.

El Ministro de Trabajo compareció este 21 de noviembre de 2025 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Expuso las causas de la salida de Christian Marín, exdirector regional del Ministerio del Trabajo en Quito, y el caso de Álvaro Rosero.

Burbano explicó que el certificado que habilitó a Rosero para ejercer un cargo público se emitió el 19 de noviembre, a eso de las 15:00.

La solicitud ingresó por ventanilla junto con el documento del IESS que certificaba que Rosero no mantenía obligaciones patronales en mora, requisito indispensable para que el Ministerio del Trabajo levante un impedimento vigente.