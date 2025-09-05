El presidente Daniel Noboa aún tiene alternativas para el trámite de los temas rechazados por la Corte Constitucional (CC) en tres dictámenes sobre las seis preguntas, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Alternativas de Daniel Noboa sobre los temas rechazados por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional emitió tres dictámenes sobre seis preguntas enviadas por Daniel Noboa con el fin de plantear un referéndum a finales de 2025.

En los dictámenes, la Corte rechazó cuatro de las preguntas enviadas por el Presidente, por el trámite que requieren o por su contenido.

La Corte determinó que no proceden por enmienda la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Tampoco, la posibilidad de juicio político contra los jueces constitucionales.

Las preguntas sobre el funcionamiento de casinos y salas de juego en hoteles cinco estrellas y la castración química para violadores tampoco fueron calificadas.

Las alternativas que le quedan a Daniel Noboa sobre los temas rechazados

En sus dictámenes, la misma Corte Constitucional señala las alternativas para algunos de los cambios que propone Daniel Noboa en sus preguntas.

Sobre el Cpccs y el juicio político a los jueces constitucionales, la Corte señaló que la vía es la reforma parcial y no la enmienda.

Al respecto, el constitucionalista Edison Guarango sostuvo que comparte el criterio de que imponer el juicio político a los jueces afectaría la independencia judicial.

Sin embargo, en el tema del Cpccs el dictamen sí sugiere reforma parcial, pero en el caso de los jueces “no dijo absolutamente nada”, al referirse a una alternativa.

“Creo que la Corte Constitucional falló en no haberle dado la vía, el presidente debería presentar un proyecto como reforma parcial a ver si le dice la Corte bueno por reforma parcial o por Constituyente“, indicó.

Casinos

Mientras que, sobre los casinos, la CC dijo que la iniciativa no cumple con los parámetros constitucionales de las consultas populares.

Señaló que los considerandos carecían de claridad y relación directa con la pregunta, generando confusión en el votante.

Además, que la pregunta era compuesta, pues reunía tres temas distintos que debían votarse en bloque, limitando la libertad del elector.

Sobre esto, el constitucionalista Edison Guarango señaló que no es que la Corte Constitucional quiera prohibir el tema, sino que sugirió que se mejoren los considerandos y se haga la pregunta adecuadamente.

En este caso, podría caber el envío de un alcance a la CC.

Castración química

En cuanto a la castración química, la CC dijo que a iniciativa no procede por reforma parcial, ya que la medida no es idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas y tampoco hay sustento científico.

La CC también rechazó el registro de violadores.

Guarango manifestó que fue un error enviar el registro de violadores junto con esta pregunta, pues varios países lo tiene y no debió juntarse a la castración química.