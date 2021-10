Alexandra Vela: ‘La desestabilización de la democracia está en proceso’

Jorge R. Imbaquingo

Alexandra Vela, ministra de Gobierno, habla sobre los proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea. También aborda la “conspiración” que el presidente Guillermo Lasso asegura que existe en su contra.

El Presidente habla de una conspiración. ¿Por qué?

Lo que sucede es que hay un bloqueo. Además, hay un elemento adicional que es el calentamiento de la calle, sobre todo en este mes de octubre, que fue tan aciago en el 2019 para Quito. Pero a pesar de la declaración hecha, respecto de este distanciamiento y de la posibilidad de la desestabilización, tenemos una apertura de continuar con este proceso de diálogo y de encuentro para superar los problemas de una manera democrática y equilibrada.

El Presidente dijo que hay tres líderes aliados: Rafael Correa, Jaime Nebot, Leonidas Iza. ¿Hay posibilidad de golpe de Estado?

Depende de cómo se analice. En las relaciones Ejecutivo-Asamblea, las posiciones se encuentran distantes, para decirlo de alguna manera. Ahora, es claro que si se inicia un proceso de investigación que debería desarrollarse dentro de la Comisión de Fiscalización y esta es dejada de lado y en una votación, en la que coinciden el Partido Social Cristiano, el correísmo y Pachakutik, para este conseguir que esa investigación en contra del Presidente de la República vaya a una comisión en la que existe una mayoría absoluta de parte del correísmo y de Pachakutik, ya hay elementos claros. Además, hay declaraciones públicas de Andrés Arauz y Rafael Correa. Pero también se tiene en cuenta la posición, no de la Conaie, pero sí del presidente de la Conaie, en la línea de no abrir un diálogo sino obtener de ese proceso una posición para avanzar hacia el calentamiento de las calles y hacia una movilización. Entonces, se encuentran en esas posiciones que avanzan a la posibilidad de la destitución del Presidente de la República. Esto indica que el país vive un proceso de desestabili­zación a la democracia.

Pero al señalar directamente a esos líderes, se quema la posibilidad de aprobar sus leyes…

El espacio de conflicto político que tenemos no es propiciado por el Gobierno. Creo que lo que el Presidente hace es dar una respuesta frente a los hechos. La demanda fundamental, en este momento, es dar trabajo a los siete de cada diez ecuatorianos que no lo tienen.

Pero viene una paradoja, quieren aprobar la ley y se desmarcan de los líderes de la oposición…

Es que esas paradojas están planteadas por los hechos. Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para llegar a un entendimiento y el Presidente ha dicho que el proyecto será enviado en varias partes. Entonces, pensaría que sí existe esa posibilidad de un entendimiento. El Presidente está enviando la primera parte como una Ley Tributaria, porque contiene un impuesto al patrimonio. Es el único, porque lo demás son ajustes de otro tipo. Este es un proyecto, por lo tanto, que tiene que entrar en vigencia el 1 de enero de 2022, porque de lo contrario no se podrían restablecer los equilibrios necesarios en las finanzas públicas.

Dada la urgencia, ¿si no la aprueban, se viene la muerte cruzada?

Un planteamiento de muerte cruzada, como diríamos los abogados, es de última radio. Es decir, la muerte cruzada es la última la última herramienta disponible para tratar de desbloquear la obstrucción, o que impida que el país pueda avanzar, y quedarse en el inmovilismo no es una alternativa para el Ecuador. El país necesita reactivarse, garantizar un futuro, requiere una economía que permita a la gente tener trabajo y desarrollarse de manera digna.

El Ejecutivo presentó una Ley de Comunicación con avances sobre libertad de expresión, pero luego de una publicación envía una carta a un medio que publicó el reportaje de los ‘Papeles de Pandora’. ¿Por qué?

El Presidente ha tenido una discrepancia con diario El Universo, a propósito de una publicación de ‘Pandora Papers’, porque se omitió una parte que consideró que era importante. Lo que se ha producido es únicamente una discrepancia entre el medio de comunicación y el Presidente, dentro del ámbito democrático. Eso no significa que haya modificado su relación con la prensa ni que haya formulado algún tipo de opinión contradictoria.

En la carta dice: “¿Quién los frena a ustedes?”.

No es la posición del Presidente abrir ningún frente. Si es que las palabras no han sido las más apropiadas en la carta y ha dado lugar a un desentendimiento del tema, categóricamente digo que no existe ninguna modificación de parte del Presidente a su absoluto y total respeto a la libertad de expresión.

Sobre su labor en el Ministerio, pareciera que hubiera más un acento a lo político por sobre el tema de seguridad. ¿Por qué?

Me parece que hay un problema de comunicación respecto de todo el trabajo que se realiza a nivel de seguridad. De hecho, yo he dedicado gran parte de mi tiempo desde que llegué al Ministerio de Gobierno hacia los temas de seguridad. Pero hablemos claramente, el tema de seguridad en el país es un tema muy grande, es un problema fundamental y es un problema heredado de los últimos 14 años: decisiones equivocadas en el campo de la lucha contra el narcotráfico, falta de gestión y de acciones realizadas oportunamente en ese campo en todos los niveles, el incremento de la violencia que no es una violencia solo de carácter delincuencial, sino que es una violencia de carácter interpersonal e intrafamiliar, y que viene en una curva ascendente desde el año 2015 por lo menos.

¿Cómo manejar este fenómeno de la inseguridad?

Hay un equipo muy grande que está trabajando en el Ministerio, hay comités provinciales y cantonales, pero en sí es un fenómeno que ha llegado a niveles que nunca han manejado el Ecuador y que por lo tanto han requerido de elementos de enfrentar ese delito de una manera totalmente diferente en planes y programas, algunos de los cuales se han desarrollado de manera inmediata y otros que se desarrollan en paralelo.

La violencia se expande…

El nivel de violencia que existe no se va a terminar solamente con intervenciones de la Policía, porque el fenómeno que se expresa en diferentes niveles y está relacionado con el narcotráfico, que lo incrementa de manera sustancial. Es importante en este campo que todos hagamos nuestro aporte en la medida de no tratar de resolver los problemas a patadas o con armas, sino de una manera racional.