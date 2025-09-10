El alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, fue removido por el Concejo Municipal, este miércoles 10 de septiembre de 2025. La resolución señala las causales de la decisión adoptada con el voto de cinco concejales a favor y dos en contra.

El motivo de la remoción del alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, por parte del Concejo Municipal

Con cinco votos a favor, el Concejo Municipal de Rumiñahui, cantón de la provincia de Pichincha, removió de sus funciones al alcalde Fabián Iza, con cinco votos a favor y dos en contra.

El motivo señalado por el Concejo fue “incumplimiento de funciones”.

La resolución señala que se constató el ejercicio de actividades electorales por parte de Iza, en el contexto de la consulta popular 2024, convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para su salida se requerían 2/3 de los concejales y la moción por la remoción fue presentada por el concejal Rubén Puma.

Defensa y anuncio de Fabián Iza, alcalde de Rumiñahui

En su defensa, Fabián Iza dijo que se dio un golpe a la democracia y que la denuncia carece de sustento legal y está desbordada de intereses y ambiciones.

“No se me acusa de ninguna irregularidad o caso de corrupción, no pueden (…) La denuncia, pese a no reunir las condiciones del Cootad, fue calificada y con varios vicios de ilegalidad”, sostuvo.

Iza advirtió que los “grasos errores” cometido en el proceso de denuncia y remoción “podría acarrear el presunto cometimiento de delitos”.

Entre estos delitos estarían: falso testimonio, falsedad ideológica, usurpación de funciones públicas, uso de recursos públicos para bienes personales y otros.

El Alcalde añadió que acudirá a “otras instancias, donde seguro primará la objetividad y la imparcialidad, donde la justicia prevalecerá”.

El Municipio de Rumiñahui quedará a cargo de la vicealcaldesa Verónica Garrido.

