Los integrantes de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc) protestaron este lunes 25 de agosto de 2025 en Quito, Guayaquil y Cuenca; con megáfonos y consignas explicaron los motivos de las marchas.

Más noticias:

Los motivos de las marchas de los afiliados al Seguro Social Campesino en Quito, Guayaquil y Cuenca

Los integrantes de la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc) marcharon la mañana de este lunes en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Protestaron contra la falta de insumos en los hospitales y medidas del Gobierno de Daniel Noboa.

La Feunassc declaró que realizan la movilización hacia los edificios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en contra de las medidas neoliberales del Gobierno, que afectan a la población.

Más noticias: Profesores realizaron plantón en Guayaquil en protesta por la inseguridad

Byron Garcés Preciado, presidente de la Federación, señaló que existe descontento de los afiliados a nivel nacional y que se oponen a que es Seguro Social Campesino se adhiera al Ministerio de Salud Pública.

Otras exigencias

“Esa es una forma de acabarnos (…) Estamos aquí para exigir el incremento de las pensiones, planteamos una línea de crédito especial para los jubilados”, agregó Garcés, en la marcha de Guayaquil.

En Quito, otra afiliada al Seguro Social Campesino declaró que están “inconformes” con el servicio, que el Gobierno señala que no hay fondos, pero se realizan viajes al exterior.

“Dispensarios sin médicos, sin medicinas, abandonados (…) Este Gobierno autoritario y prepotente se encontrará con nosotros en las calles este 11 de septiembre”, dijo otro afiliado.

Le puede interesar: Reglamento de la Ley de Integridad Pública enciende protestas sindicales

El Ministerio de Salud aún no se ha pronunciado sobre la posible integración del Seguro Social Campesino.

Enlace externo: Seguro Social Campesino

Te recomendamos: